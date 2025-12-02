Учитель английского языка из Белой Церкви Киевской области Ирина Савченко-Киселева напала на трехлетнюю девочку-переселенку за русский язык. Ее поддержала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Преподаватель пожаловалась в Facebook, что в детском саду, куда ходит ее сын, появилась девочка-переселенка, которая говорит на русском языке.

Она сообщила, что пришла в садик и при других детях и воспитательнице заявила девочке: "Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?" После этого девочка ненадолго перешла на украинский, но затем продолжила говорить на русском. Тогда Савченко-Киселева обратилась к другим детям: "Я тоже ее не понимаю! Что она говорит - не разберу, ха-ха. Она неправильно говорит!"

Воспитательнице женщина заявила, что девочку "нужно исправлять". Та ответила, что это не ее работа. Тогда Савченко-Киселева пожаловалась директору, и уже через несколько дней, по ее словам, другая воспитательница "исправляла, а точнее - помогала русифицированному ребенку".

После публикации этого поста многие раскритиковали автора за атаку на ребенка.

"У вас проблемы с головой, а вы еще и гордитесь этим"; "Вы - враг Украины, враг активный, работающий на кремлёвскую пропаганду"; "Ты дурёха конченная, ты занимаешься буллингом детей"; "Пани, воюете с 3-летним ребенком, который не может дать вам сдачи, так за нее сдачи дадут другиеі", - писали комментаторы.

Но позицию Савченко-Киселевой поддержала мовный омбудсмен Ивановская, которая назвала родителей девочки русифицированными.

"Категорически осуждаю любые попытки дискредитировать и унижать граждан, добивающихся соблюдения языкового законодательства. Отдельно обращаюсь к русифицированным родителям. Украинский детский сад, так же, как и школа, – это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем", - заявила омбудсмен.

В ответ Ивановскую раскритиковал народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он заявил, что попросит полицию проверить, подпадают ли высказывания омбудсмена под статью 161 УК о нарушении равноправия граждан.

"В любой нормальной демократической стране ее уволили бы в тот же день", - написал нардеп.

Сегодня мы сообщали, что в Черновцах уволили учительницу географии, которая вела уроки на русском языке, а на требование ученика перейти на украинский назвала его скотиной.

Готов ли президент Владимир Зеленский вернуть русскому языку права в рамках мирного урегулирования войны в Украине, мы разбирали в отдельном материале.