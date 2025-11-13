Большинство украинских народных депутатов в жизни разговаривают на русском языке.

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

По его словам, вне официальных выступлений нардепы используют русский язык.

"Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский. Пленки НАБУ также показали, насколько русифицирован политический класс", - заявил Вятрович.

Напомним, что на упомянутых им пленках все фигуранты, включая экс-министра энергетики Германа Галущенко, разговаривают на русском. Также его используют многие депутаты "Слуги народа" в рабочем чате.

При этом на днях Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести инициировала принятие законопроекта, укрепляющего роль русского и других языков национальных меньшинств.

Перед этим Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении права русского языка на защиту государства в рамках Европейской хартии языков нацменьшинств. Это произошло, как заявлялось, после требований из Европы.