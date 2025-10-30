Народный депутат и глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев подтвердил информацию о том, что снять с рассмотрения парламента законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков заставили европейцы.

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Потураева, давление на депутатов оказали неизвестные ему "функционеры и/или эксперты Совета Европы", уполномоченных от Еврокомиссии вести переговоры о членстве в Евросоюзе по кластеру соблюдения фундаментальных прав и свобод человека.

"И важно отметить – произошло это уже во второй раз (первый раз правительство уже подавало и вынуждено было отозвать этот документ в 2024 году - под тем же давлением из Брюсселя и Страсбурга)", - пишет Потураев.

Он этим возмущен и задается вопросом: "А нужна ли нам такая Европа?"

Напомним, что накануне в "Радио Свобода" публиковали проект совместного плана ЕС и Украины о прекращении огня, где есть пункт об усилении Киевом и Москвой "взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий".

Как мы писали, упомянутый проект закона о русском и молдавском языках Кабмин внес в Раду десять дней назад.

Что означает снятие проекта с рассмотрения, мы разбирали в отдельном материале.