Дюжина пунктов. Журналисты узнали подробности мирного планы Европы для Украины
Европейский мирный план для Украины будет состоять из 12 пунктов.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По информации издания, 12 пунктов расписаны вокруг двух фаз – "прекращение огня" и "переговоры":
- прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны примут план;
- заморозка текущей линии фронта;
- мониторинг начинается немедленно под руководством США;
- Украина и Россия согласуют "пакт о ненападении";
- Запорожская АЭС передается "третьей стороне" с последующим возвращением Украины;
- отмена "символических санкций" против России;
- согласование окончательной линии столкновения с договоренностями об управлении РФ захваченными землями;
- Украина получает международные гарантии безопасности (без деталей);
- Киев и Москва "усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий";
- начало переговоров по управлению захваченными территориями;
- постепенная отмена санкций против России по мере реализации плана;
- Украина и Россия согласовывают компенсации, а Запад размораживает активы.
Напомним, Зеленский ранее анонсировал этот план и высказал мнение, что РФ его не примет.
Также сообщалось, что Россия изложила свои условия мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте для США. В частности, Москва повторила своё требование: установить контроль над всем Донбассом.
