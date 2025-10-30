Европейский мирный план для Украины будет состоять из 12 пунктов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, 12 пунктов расписаны вокруг двух фаз – "прекращение огня" и "переговоры":

прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны примут план;

заморозка текущей линии фронта;

мониторинг начинается немедленно под руководством США;

Украина и Россия согласуют "пакт о ненападении";

Запорожская АЭС передается "третьей стороне" с последующим возвращением Украины;

отмена "символических санкций" против России;

согласование окончательной линии столкновения с договоренностями об управлении РФ захваченными землями;

Украина получает международные гарантии безопасности (без деталей);

Киев и Москва "усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий";

начало переговоров по управлению захваченными территориями;

постепенная отмена санкций против России по мере реализации плана;

Украина и Россия согласовывают компенсации, а Запад размораживает активы.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал этот план и высказал мнение, что РФ его не примет.

Также сообщалось, что Россия изложила свои условия мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте для США. В частности, Москва повторила своё требование: установить контроль над всем Донбассом.

