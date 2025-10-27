На встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию мирного урегулирования в Украине, которую предложил специальный представитель американского президента Стив Уиткофф.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".

Лавров отметил, что ещё до аляскинского саммита Уиткофф привез в Москву предложения об урегулировании войны в Украине, которые были тщательно изучены.

"Президент России Владимир Путин (во время встречи с Трампом на Аляске - Ред.) подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его (Уиткоффа - Ред.), поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе", - сказал министр.

Отметим, что некоторые телеграм-каналы подали эту цитату как согласие Путина на нынешние условия Трампа. Но как видим, это не так.

Напомним, после встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил, что уже не требует немедленного перемирия по линии фронта, а выступает сразу за заключение полноценного мирного соглашения. По данным СМИ, Россия на этих переговорах предложила передать ей оставшуюся часть Донецкой области как главное условие прекращения огня.

Но теперь Трамп снова начал требовать перемирия по линии фронта и обсуждения остальных вопросов уже после этого. Однако в РФ отказываются и требуют в первую очередь договориться по вопросам территорий и нейтрального статуса Украины, о чем заявил находящийся в США представитель Путина Кирилл Дмитриев.

То есть, если исходить из слов Лаврова, в настоящей момент Трамп отказался от фактически согласованной во время встречи на Аляске концепции мирного урегулирования.