Украине и Западу следует согласиться на передачу России Донбасса для завершения войны.

Такое мнение на страницах британской газеты The Guardian высказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги Кристофер Чиввис.

Он считает, что западные санкции, а также поставки оружия не вынудят РФ сесть за стол переговоров на условиях Киева.

"Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции (против "Лукойла" и "Роснефти" - Ред.) положат конец войне в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад. Если бы война закончилась, например, оккупацией Россией Донбасса, это было бы несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для её сторонников, но всё же лучше многих альтернатив", - написал Чиввис.

Стратегия санкций и военной помощи Киеву "замедлила прогресс России, но не убедила Путина прекратить агрессию".

По его мнению, даже поставка "Томагавков" и конфискация российских активов "вряд ли станут тем шоком, который необходим для кардинального изменения траектории войны и вынудит Кремль капитулировать перед переговорными условиями Украины".

"Недавно объявленные санкции на нефть и газ усиливают давление, но они появились после многих лет санкций, к которым Россия приспособилась. ЕС принимает 19-й пакет санкций против России, и отдача от них уменьшается, а поддержка Москвы Китаем смягчает их эффект", - отметил Чиввис.

Также он не верит в эффект "Томагвков".

"Еще в 2023 году Украина ходатайствовала о танках "Абрамс" под предлогом того, что они переломят ситуацию, но ничего подобного не произошло. Долгожданные F-16 тоже не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России", - напомнил эксперт.

"С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьёзные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку Путин твёрдо намерен подчинить себе всю Украину. С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его устрашит. Но если Путин действительно одержим идеей господства над всей Украиной, то почему мы должны ожидать, что небольшое усиление давления что-то изменит?" - задал риторический вопрос Чиввис.

Он предполагает, что "некоторые мнимые сторонники Украины, возможно, втайне предпочитают продолжать войну, например, чтобы отразить российскую угрозу, ограничив её Украиной".

"Но несколько лет без прогресса должны заставить всех нас переосмыслить, чего США действительно могут добиться в Украине по приемлемой цене. Нежелание признать и принять ограниченность американской мощи – это рефрен, проходящий красной нитью через историю участия Вашингтона во Вьетнаме, Ираке и Афганистане", - заключил эксперт.

