"Посмотрим через 6 месяцев". Трамп ответил, когда санкции США против РФ дадут результат. Видео
Президент США Дональд Трамп заявил, что влияние на Россию новых санкций Вашингтона станет понятно через шесть месяцев.
Соответствующий фрагмент интервью публикуют политические телеграм-каналы.
"Путин сказал, что Россия неуязвима для американских санкций", – в ходе диалога сказал Трампу журналист.
"Рад, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев", – ответил президент США.
Со своей стороны Путин прокомментировал отмену его встречи с Трампом и новые санкции Запада.
Президнт РФ повторил, что в итоге США "потеряют больше, чем получат" из-за собственных санкций.
