Президент США Дональд Трамп заявил, что влияние на Россию новых санкций Вашингтона станет понятно через шесть месяцев.

Соответствующий фрагмент интервью публикуют политические телеграм-каналы.

"Путин сказал, что Россия неуязвима для американских санкций", – в ходе диалога сказал Трампу журналист.

"Рад, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев", – ответил президент США.

Со своей стороны Путин прокомментировал отмену его встречи с Трампом и новые санкции Запада.

Президнт РФ повторил, что в итоге США "потеряют больше, чем получат" из-за собственных санкций.

Ранее мы подробно разбирались что значат новые санкции США против РФ и какие будут последствия.

Война в Украине идёт 1338-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 23 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным обозревателя Deep State, украинские войска и армия РФ продвинулись на добропольском выступе в Донецкой области. Также россияне продолжают продвигаться на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.