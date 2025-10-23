Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленные США и Европой санкции и подтвердил заявление Дональда Трампа об отмене их встречи в Будапеште.

"Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки", – сказал он, отметив, что разговор без проработки позиций смысла не имеет.

Отвечая на вопрос о влиянии американских мер, Путин заявил, что новые санкции "существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ". По его словам, это "попытка оказать давление на Россию", на которое Москва принципиально не реагирует: "Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением. А Россия - уважающая себя страна".

Говоря об энергетике, президент подчеркнул, что отрасль "чувствует себя уверенно", хотя "определённые потери будут". Он добавил, что Россия и Саудовская Аравия "продают больше нефти, чем потребляют", в отличие от США, и потому рост цен, по его логике, способен ударить по американской экономике сильнее, чем по российской.

"Стоит подумать, на кого работают те люди в администрации США, кто подсказывает Трампу решения по ограничению российской нефти", – заметил Путин, повторив, что в итоге США "потеряют больше, чем получат" из-за собственных санкций.

Касаясь европейских ограничений, президент прокомментировал 19-й пакет санкций ЕС саркастическим выпадом: "То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдётся. Они, я думаю, были бы им очень нужны в сегодняшней ситуации".

Путин также отреагировал на заявления о возможной передаче Украине дальнобойных средств поражения и их применении по целям в глубине России. Он назвал это "попыткой эскалации" и предупредил: "В таком случае ответ будет очень серьёзным и ошеломляющим".

