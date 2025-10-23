В четверг, 23 октября, в Украине идет 1338-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 23 октября
8.48 Ещё кадры последствий ночных ударов по Киеву.
8.47 Тревога в Киеве из-за угрозы баллистики.
8.45 В Сумах был удар по железнодорожной станции, сообщили власти города.
"Укрзализныця" добавляет, что поврежден подвижной состав, а также ранены два работника локомотива.
7.59 В Киеве на Подоле обломки дрона повредили здание синагоги.
Также были прилёты в Оболонском и Деснянском районах Киева. Пострадали семь человек.
7.19 Последствия вчерашних прилётов по Киеву.
Сообщается о падении беспилотника на Подоле, где горел бизнес-центр и автомобили.
7.11 Массированная атака на Каменское в Днепропетровской области.
В городе слышали более 20 взрывов, удары наносились ракетами и дронами.
Паблики пишут, что целью стала местная ГЭС. Судя по всему, она была атакована и вчера.