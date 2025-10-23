Анализируем итоги 1338-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Днепропетровской области около Вербового и Степового. Там же россияне перешли реку Янчул в районе Егоровки.

Южнее российские войска продвинулись около Новогригоровки Запорожской области, сообщает Deep State.

ВСУ на Добропольском направлении освободили село Кучеров Яр, сообщил военный с позывным "Мучной". При этом, по его информации, россияне продолжают продвигаться в Покровске, особенно в северной части.

"На юге наши силы проводят локальные контратаки в районе железнодорожного полотна. Удается немного оттеснить противника, но закрепить результат сложно, русские имеют мощный плацдарм и активно используют его для маневров и отражения наших действий", - добавил "Мучной".

По ситуации севернее. Deep State пишет об угрозе выхода армии РФ к Лиману. Паблик сообщает, что россияне продолжают накапливать пехоту в лесах между Ямполем, Лиманом и Заречным, просачиваясь между позициями ВСУ.

Группам российских военных уже неоднократно удавалось добираться до окрестностей Лимана. Они обладают преимуществом в пехоте и FPV-пилотах, бьют по логистике. ВСУ же не хватает людей.

"Если не обратить своевременно внимание на данный участок и потребности подразделений, то в скором времени в медийном пространстве мы будем слышать фразу "оборона Лимана". Такие прогнозы дают бойцы из мест", - пишет DS.

На Волчанском направлении, где недавно продвинулись россияне, армия РФ расширяет "килл-зону", в которой поражается все, что двигается. Об этом сообщила офицер 57 бригады Руслана Богдан.

"Если еще три месяца назад мы могли заезжать в отдельные населенные пункты, то теперь эти места уже под постоянными ударами. Мы там действуем с максимальной осторожностью", - говорит Богдан.

Появились новости с Херсонского направления. Российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ пишут о захвате Карантинного острова, что южнее Херсона, в результате форсирования Днепра. Заявлено, что ВСУ безуспешно пытались его отбить. Публикуются кадры, как утверждается, контроля над островом.

ВСУ публикуют опровержение этого, однако опровергают захват Россией всего Херсона и присутствие армии РФ на правом берегу. Тогда как остров Карантинный находится между берегами - он связан мостом с Херсоном и является частью гидропарка. На карте Deep State он указан под контролем ВСУ.

"В пропагандистских телеграм-каналах оккупантов Херсон уже "захвачен", а "российская пехота" якобы ходит по правому берегу. На реальных кадрах из микрорайона Остров и поселка Садовое — тишина, спокойствие и отсутствие какого-либо противника", - заявляет 34 бригада ВСУ.

Центр по борьбе с фейками опровергает потерю микрорайона Остров, что находится севернее, в самом Херсоне, но также и острова Карантинный. Однако ссылается он на заявление 34-й бригады, которая, как уже говорилось, опровергла только заход РФ на правый берег.

Тем временем россияне публикуют видео новых ударов по мосту, через который микрорайон Остров связывается с остальной частью Херсона. Напомним, этот мост уже бомбили в августе.

Сегодня ночью россияне снова атаковали украинскую энергетику - по данным пабликов, была атакована ГЭС в Каменском Днепропетровской области. По Украине сегодня продолжились отключения света, они наблюдались в 12 регионах.

Также под атакой дронов был Киев, пострадало несколько зданий.

Новый разворот Трампа

Вчера президент США подтвердил курсировавшие в СМИ слухи о том, что с Россией не удается договориться об остановке войны по линии фронта. В связи с чем Трамп заявил, что его встреча с Путиным в Будапеште на данный момент отменяется.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я её отменил. Но мы проведём её в будущем", - заявил Трамп.

В то же время он заявил, что Путин хочет заключить мирное соглашение, а также сказал, что на это должен согласиться и Зеленский, поскольку "для танго нужны двое".

Однако еще до этих заявлений американского президента наметились две линии давления США на Москву.

Во-первых, накануне Wall Street Journal написал, что США сняли запрет на удары по России британскими ракетами Storm Shadow. Трамп затем назвал эту информацию фейком. Но, судя по его словам, он не против, чтобы Украина наносила удары этими ракетами.

"Они не используют наши ракеты. Они используют, как я думаю, европейские ракеты или откуда-то ещё, но не наши. И что они делают — я этого не контролирую. Но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами", - заявил президент США.

Отметим, что ранее западные СМИ ранее писали о том, что при использовании Storm Shadow последнее слово за США - из-за того, что эти ракеты содержат американские компоненты и наводятся по спутникам Пентагона. Таким образом Трамп, строго говоря, не опроверг американского участия в этом процессе.

Во-вторых, Трамп издал указ о первых в ходе своего нынешнего президентства санкциях против России. Под них попали две крупнейшие нефтяные компании РФ - "Лукойл" и "Роснефть, а также все их "дочки". Это значит, что под ограничения могут попасть все компании третьих стран, которые торгуют с указанными российскими корпорациями.

Западные агентства уже написали, что крупнейшие импортеры российской нефти - Индия и Китай - уже готовятся к сокращению закупок, по крайней мере, пока не станет ясно, как будут применяться санкции. Официально, впрочем, это не подтверждалось.

В то же время агенство Bloomberg указывает, что это не первые подобные санкции у РФ, и Москва скорее всего найдет способ обхода. Кроме того цена на нефть после указа Трампа пошла вверх, что может как минимум частично компенсировать РФ потери. Bloomberg также напоминает, что Байден именно поэтому воздерживался от такого шага - поскольку это может вызвать дестабилизацию на рынке нефти и ее подорожание.

Но, вероятно, у Трампа расчет на то, что санкции в полную силу применять не придется, и Москва согласится на остановку огня - для чего, как прямо говорится в указе Трампа, ограничения и вводят. То есть, их должны отменить сразу после такого согласия со стороны РФ.

Трамп также заявил, что планирует во время встречи с Си Цзиньпином обсудить отказ Китая от российской нефти. При этом Китай сегодня осудил санкции Трампа против нефтяного сектора РФ.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным способом решения украинского "кризиса", принуждение и давление не решат ни одной проблемы", — заявил представитель МИД КНР Го Цзякун.

В России на явно недружественные действия Трампа отреагировали на официально уровне довольно сдержанно.

МИД РФ дал понять, что контакты с США по Украине после новых санкций Трампа могут продолжиться. Спикер ведомства Захарова заявила, что ждут "конкретизацию двустороннего диалога и диалога по украинскому урегулированию". Сами санкции она назвала "исключительно контрпродуктивным знаком", но выразила уверенность, что они "не повлекут особых проблем для России, у РФ устойчивый иммунитет к западным рестрикциям".

При этом замглавы Совбеза Медведев, который, как считается, озвучивает в более прямолинейном тоне позицию Кремля, был более критичен в адрес Белого дома. Он заявил, что война в Украине превратилась из "войны Байдена" в "войну Трампа".

"Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - написал Медведев.

Причем в происходящем, по его словам, "есть позитив": теперь Россия сможет "долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные "сделки".

Что все это означает - обсудим ниже.

Качели-2

Итак, вчера Трамп совершил свой очередной разворот. И, похоже, мы наблюдаем все те же "качели Трампа", о которых "Страна" подробно уже писала.



Восстановим хронологию событий.

В середина августа прошла встреча Путина и Трампа в Анкоридже, накануне которой президент США грозил Москве и покупателям ее энергоносителей жесточайшими санкциями. Но против этого выступили Индия и Китай. После встречи с Путиным Трамп о санкциях уже не говорил, а заявил о блестящих итогах переговоров. На них, по данным СМИ, Путин изложил свои условия – передача под контроль РФ всего Донбасса и заключение не перемирия, а сразу полноценного мирного договора (а до того боевые действия будут продолжаться). Причем, как писали многие медиа, Трамп, в общем и целом, с этими условиями согласился.

Правда, касательно передачи Донбасса, сам Трамп своего согласия не подтверждал. Но с тем, что нужно сразу готовить мирный договор, а не заключать предварительно перемирие, президент США согласился вполне официально, несколько раз объявив об этом публично. Именно это имел в виду Лавров, когда на днях заявлял, что перемирие по линии фронта "противоречит достигнутым в Анкоридже соглашениям".

Затем Зеленский и Европа наотрез эти условия отвергли. А в прессе поднялся большой шум в духе "Трамп капитулировал перед Путиным, став его шестеркой".

Параллельно активно работали над переубеждением Трампа "ястребы", нефтегазовое и военно-промышленное лобби в Республиканской партии, которые призывала его вести более жесткую линию в отношении Москвы, чтоб вытеснить с рынка российские энергоносители и продать Украине побольше оружия за европейские деньги.

В течение месяца такими месседжами Трампа усиленно обрабатывали и, в конце концов, он резко поменял свою позицию. Раскритиковал Путина, заявил, что тот проигрывает в войне, снова заговорил о санкциях и пообещал подумать над передачей Украине "Томагавков".

Неделю назад, когда в США уже вылетал Зеленский, полный надежд получить "Томагавки", Трамп провел телефонный разговор с Путиным и вновь резко поменял свою точку зрения. Дал понять, что ни "Томагавки", ни санкции теперь не ко времени, потому что нужно проводить переговоры. И на следующей день отказал Зеленскому практически по всем пунктам его просьб.

При этом, судя по утечкам в СМИ, ничего нового Путин Трампу не обещал, фактически повторив все то, о чем говорил на Аляске. Но, судя по всему, озвучил некие угрозы на случай, если Томагавки будут поставлены Украине (в Москве до того давали понять, что может и ядерная война начаться, если будут удары "Томагавками").

Поэтому Трамп "спрыгнул" с темы "Томагавков" и объявил о подготовке встречи с Путиным. А также, если верить СМИ, оказывал давление на Зеленского с требованием отдать России весь Донбасс.

Но далее события начали разворачиваться по уже хорошо знакомому сценарию. Зеленский отказал Трампу, затем слил (через европейцев или напрямую) в СМИ информацию о встрече с крайне негативными для президента СЩА акцентами. В медиа поднялась кампания на тему "Путин переиграл Трампа, Трамп снова капитулировал".

И уже через несколько дней Трамп совершил очередной "разворот", поменял риторику и отложил встречу с Путиным, объявив о мерах давления на Москву с целью побудить ее согласится на прекращение огня по линии фронта.

Правда, развернулся он при этом не на 180 градусов как обычно, а примерно на 45. Потому что те меры, которые он предпринял, далеко не то, чего от него ожидали Зеленский и европейцы на прошлой неделе (то есть, до предыдущего разворота). Трамп еще раз дал понять, что "Томагавки" давать не будет и не ввел вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей. Правда, он ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые, безусловно, болезненны. Но не столь болезненны, как могли бы быть вторичные санкции.

Что касается ракет Storm Shadow, то даже если Трамп и дал на удары или по РФ разрешение, то они все равно не смогут (в отличие от "Томагавков") бить в глубину территории РФ, создавая, как и ранее, проблемы только в приграничных регионах.

Безусловно, нельзя исключать, что в будущем США могут предпринять и более жесткие меры. Однако и Россия тогда может сыграть на "повышение ставок", что вчера Путин и продемонстрировал, проведя учения ядерных сил. И, в таком случае, Трампу придется либо снова отступать (как после недавнего разговора с Путиным), либо самому далее повышать ставки с риском начала ядерной войны.

Есть ли вероятность того, что Путин согласится на прекращение огня по линии фонта? Как мы уже писали, для России это было бы победой – фактическая фиксация контроля над 20% украинской территории, возможное снятие санкций США и признание Вашингтоном российского статуса Крыма. Да и внутри РФ, как показывают опросы, большинство населения такой вариант поддерживают. Тем более, что усталость от войны и вызванные ею и санкциями экономические проблемы в России постепенно нарастают.



Однако, Кремль сам себе ограничил пространство маневра постоянным повторением своих условий. И, кроме того, судя по всему, он считает, что перелом на фронте в пользу России возможен (после чего, как вероятно рассчитывают в Москве, Киев будет вынужден принять все ее условия), а проблемы в экономике не рассматривает как критические. А если Трамп и Запад все ж таки попытаются предпринять меры, которые создадут действительно большие проблемы, то в РФ вновь могут прибегнуть к "ядерным намекам" и к игре "на повышение ставок".



В такой ситуации, Путин может согласиться на остановку войны по линии фронта лишь получив от Трампа нечто гораздо большее, чем то, что Вашингтон уже предлагает. Например – признание российскими всех захваченных украинских территорий, отмена всех санкций, прекращение поставок оружия Украине и т.д. Но далеко не факт, что Трамп сможет или захочет это дать.



Таким образом, ситуация снова "подвисла" - война продолжается, от резких шагов, создающих угрозу глобальной эскалации, Запад и РФ пока воздерживаются, хотя и продолжают усиленно ими друг друга пугать, что сохраняет риск резкого обострения.



Параллельно Трамп делает ставку на договоренности со странами "глобального юга" о прекращении закупок российской нефти и газа в качестве рычага давления на Путина.

В этом плане знаковой будет запанированная на следующую неделю встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США уже сказал, что будет требовать от Китая прекратить закупки российских энергоносителей. Но согласится ли на это КНР – неведомо. До сих пор Пекин отказывался идти на такой шаг. Кроме того, неизвестно чем вообще закончатся переговоры Китая и США, так как противоречия между двумя странами крайне острые.

И если глобальных договоренностей между Пекином и Вашингтоном достигнуто не будет, то это также может сказаться и на войне в Украине – в виде увеличения китайской помощи Москве.