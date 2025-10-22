Анализируем итоги 1337-го дня войны в Украине.

Новый удар по энергетике

Сегодня Россия нанесла очередной крупный удар по украинской энергетике. Власти, подтверждая эту цель атаки, не называли конкретных объектов. Но судя по географии прилетов, удары наносились по ГЭС и ТЭС.

По крайней мере, уже подтверждены ракетные и дроновые удары по городам, где есть гидроэлектростанции. Это Канев Черкасской области, Светловодск на Полтавщине (Кремечугская ГЭС), Каменское Днепропетровской области (Среднеднепровская ГЭС). Везде в этих регионах были аварийные отключения света.

Также были атакованы тепловые электростанции. Сообщалось о ракетных ударах в Триполье, где расположена крупная и неоднократно обстрелянная ТЭС. Воздушные силы Украины заявили сегодня, что основное направление ночного удара – Киевская область. В самом Киеве ввели аварийные отключения света. В столице и регионе погибли шесть человек, в том числе целая семья. Пострадало много жилых домов.

Кроме того подтверждены прилеты по объектам компании ДТЭК - в частности, в Одесской области, где, вероятно, пострадала подстанция в районе Измаила. Также были прилеты в Запорожской, Черниговской и Сумской областях (в последней полностью обесточен оказался Конотоп).

Кроме того, в Миргородском районе Полтавской области был прилет по газовой инфраструктуре. Отметим, там находится ряд крупных месторождений газа, которые уже неоднократно обстреливались.

ВСУ заявляют о почти 70 прямых попаданиях на 26 локациях - включая ракетные удары.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что главными целями сегодняшнего удара стали ГЭС и ТЭЦ. По его словам, Украине систематически выбивают электрику, а "защиты энергетических объектов нет. Ее просто не построили".

Помимо электричества, были атакованы газовые объекты в Миргороде Полтавской области. Гончаренко в этой связи заявил, что из-за повреждений газовой инфраструктуры под вопросом остается и отопительный сезон.

"Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", - сообщил депутат.

Напомним, что предыдущий столь же масштабный удар по энергетике наносился 10 октября. После этого шли в основном локальные налеты, но все это время в Украине продолжались ежедневные отключения света. Но в последнее время их стало заметно меньше, после чего последовал новый массированный удар - и новые массовые отключения практически по всем регионам. Началось с аварийных, а потом повсеместно стали вводить почасовые - что говорит о серьезности повреждений.

Более того, в большинстве областей Украины завтра почти целый день (с 07:00 до 23:00) снова будут отключать свет по графикам.

Да и в ближайшие месяцы в Украине будут отключения света, тепла, воды и газа, прогнозирует экс-министр энергетики Юрий Продан.

"Без принудительных отключений и графиков, к сожалению, мы не обойдемся. Учитывая характер атак россиян, и даже беря во внимание опыт, который имеют энергетики в восстановлении поврежденных объектов, к ограничениям, перерывам в подаче воды, газа, света нужно готовиться. Нужно было сосредотачиваться на более простой защите и противовоздушной обороне. И главное, не делать вид, что мы хорошо подготовились. Надеюсь, что до полного блэкаута по стране не дойдет, но по регионам, к сожалению, будет серьезная ситуация. Прифронтовые области будут страдать в первую очередь, но, как видите, Киев тоже под прицелом", - говорит Продан.

Защитят ли резервисты российские НПЗ?

Украина сегодня тоже нанесли удары по российской энергетике - был атакован завод по переработке нефтепродуктов в Дагестане. Также на днях были поражены другие аналогичные предприятия.

В России в этой связи заявили, что начнут привлекать резервистов для охраны НПЗ и других объектов инфраструктуры. Об этом сообщил представитель генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Резервистам обещают, что они будут служить только на территории своего региона.

Отметим, что подобная практика уже есть в Украине - летом сообщалось, что группы ПВО будут усилены добровольцами из отрядов теробороны. Но в России это будут не только добровольцы, но и те, кто, будучи резервистами, призываются на службу повестками. После чего их отправят в части ПВО сбивать украинские дроны. То есть, потенциально это могут быть тысячи людей.

Защитит ли это НПЗ?

Вообще, почему до сих пор украинские дроны поражают российские нефтеперерабатывающие заводы - один из самых загадочных вопросов нынешней войны.

Загадочность этого вопроса состоит из двух частей.

Во-первых, атакуют эти объекты не гиперзвуковые или баллистические ракеты, для противодействия которым нужно разворачивать сложные системы ПВО, а дроны-тихоходы, сбиваемые даже из крупнокалиберных пулеметов или же примитивными зенитными установками.

Во-вторых, прикрыть расчетами ПВО несколько десятков важнейших российских НПЗ и газовых заводов, обеспечивающих львиную долю поставок на рынок, задача не архисложная. Тем более, что собственники предприятий вряд ли поскупятся на то, чтоб закупить самое современное вооружение с последующей его передачей подразделениям российской армии или Росгвардии, которые будут прикрывать их предприятия. Для собственников же проблема с ударами по НПЗ очень острая, так как оборудование там стоит западное (китайцы пока не научились его производить), а потому и ремонт сопряжен с большими трудностями по обходу санкций.

Все больше проблем от ударов по НПЗ и для российской экономики – растут цены, во многих регионах возникает дефицит топлива.

По сути – НПЗ самый уязвимый и трудновосстановимый элемент энергетической инфраструктуры России (наряду с нефтетерминалами в портах, газовыми объектами и химическими предприятиями). А потому тем более загадочно, почему до сих пор они не прикрыты хотя бы самыми простыми системами ПВО, достаточными для того, чтоб сбивать дроны-тихоходы.

Судя по публикациям в российских военных пабликах основная проблема была организационная - кто именно должен защищать заводы от дронов (армия или Росгвардия) и где взять столько военных, чтоб прикрыть десятки или даже сотни объектов? Если отозвать их с фронта или из приграничья это сразу создаст проблемы с фронтовой ПВО. Тем более, что там ВСУ бьют не только дронами, но и ракетами.

На этом фоне, сетка российских телеграмм-каналов, которая в 2023 году активно пиарила Пригожина, начала продвигать тему, что единственным способом противодействия ударам по НПЗ является создание ЧВК на деньги собственников заводов, которым передадут системы ПВО (включая "Панцири").

Впрочем, они же писали, что власти к этой идее отнеслись негативно.

Причины негативного отношения как раз понятны. У Кремля уже был печальный опыт создания ЧВК "Вагнер", что обернулось мятежом Пригожина. При этом у "Вагнера" были свои системы ПВО, из которых наемники во время мятежа сбивали авиацию российской армии. Поэтому кто может гарантировать, что и создаваемые для отражения ударов дронов российские ЧВК не выйдут из под контроля, начав сбивать военные и правительственные борты?

И сейчас, судя по всему, российские власти нашли способ попытаться решить проблему системно - призвать резервистов для службы в ПВО по защите объектов в российском тылу от ударов украинских дронов. Теоретически, это позволит получить достаточное количество военных, чтоб сформировать круглосуточные расчеты вокруг ключевых объектов для сбития дронов. При том, что военно-технических средств для этого достаточно (особенно, если к их закупке подключатся собственники НПЗ). Как писалось выше, тихоходные дроны - не самая сложная цель. Тем более, что вглубь России долетают далеко не все БПЛА - многие сбиваются в приграничных регионах или же вблизи линии фронта.

Однако, как на практике сработает идея с резервистами и ПВО можно будет судить лишь со временем - по динамике прилетов по НПЗ и другим объектам вдали от границы.

Ситуация на фронте

ВСУ и армия РФ продвинулись на Добропольском выступе, сообщает Deep State.

По данным украинского военного с позывным "Мучной", украинские войска контролируют северную часть Владимировки и заняли подходы к промышленной зоне. Россияне контратакуют, а также продвигаются на северо-западе от Шахового, расширяя там плацдарм.

Россияне также продолжают продвигаться на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Они захватили Полтавку в Запорожской области (о чем уже ранее заявляли в РФ) и продвинулись севернее около Нововасильевки и Охотничьего, а также зашли в Днепропетроовскую область в районе Ивановки.

В России заявили о захвате Молодецкого к западу от Покровска на границе Днепропетровской области. Украинские военные это подтверждают.

"Мучной" пишет, что с захватом села россияне получают "плацдарм для локальных выходов в сторону соседних населенных пунктов, что создает угрозу развертывания дальнейших штурмовых действий".

"Важным приоритетом для врага является выйти в район Межовой и закрепиться там, получив еще один серьезный плацдарм в Днепропетровской области", - описывает военный логику действий РФ на этом направлении.

Срывается ли встреча Путина и Трампа?

Вчера под вечер многие западные СМИ написали, что встреча президентов США и РФ в Будапеште откладывается - поскольку пока нет очертаний сделки, на которую бы согласился пойти Белый дом. Хотя разговор Лаврова и Рубио накануне был признан в американской администрации "продуктивным".

В России, а также Венгрии, которая должна стать площадкой встречи Трампа и Путина, отсрочку встречи опровергли. Там заявили, что дата саммита не была утверждена, поэтому его не могли "отложить". Будапешт отдельно обвинил страны Европы, не желающие компромисса с РФ, в попытке сорвать саммит и не допустить мирного урегулирования. Премьер Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа по-прежнему готовится, и с этой целью глава МИД Венгрии Сийярто сейчас находится в Вашингтоне.

Но сам Трамп в целом подтвердил, что встреча с Путиным пока не согласована.

"Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет... Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - сказал американский президент. Он также повторил призыв остановить войну по линии фронта.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников пишет, что причиной задержки стала позиция России, которая изложила американцам свои прежние условия для заключения мирного соглашения. В закрытой ноте, направленной Штатам, Москва повторила своё требование – установить контроль над всем Донбассом.

Позже спикер Кремля Песков заявил, что российские условия для мира в Украине не изменились. И фактически повторил слова Трампа о том, что встреча президентов еще возможна, но требует подготовки, поскольку "никто не хочет терять время впустую".

"Наша позиция хорошо всем известна. Они весьма четко сформулированы нашим президентом и их хороши знают. Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас для вас нету. Путин и Трамп оба решили провести саммит, поскольку ситуация вокруг Украины требует вмешательства лидеров. Никто не хочет терять время впустую. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, но эффективность всегда требует подготовки", - заявил Песков.

То есть, Кремль заявляет, что его позиция с момента проведения саммита в Анкоридже не поменялась. Напомним, что на Аляске, по данным многих СМИ, подтвержденным позже Зеленским и европейскими политиками, Россия потребовала вывести ВСУ с территории Донецкой области - после чего Москва согласна прекратить огонь.

Трамп же, с одной стороны, согласно утечкам в тех же западных медиа, непублично согласился с этим требованием и пытался убедить Зеленского его принять. Но украинский президент при поддержке Британии с ЕС, наотрез отказался. И публично Трамп вернулся к своему предложению прекратить огонь по текущей линии фронта, а остальные вопросы решить потом. На что, в свою очередь, не согласна Москва.

Однако эти позиции сторон были известны и до разговора Путина и Трампа в минувший четверг. Тем не менее, было решено готовить новую личную встречу президентов. То есть, поле для обсуждений есть. Но в чем может заключаться компромисс?

В теории Трамп может предложить Путину решить вопрос Донбасса после окончания боевых действий и прогарантировать от себя лично, что затягиваться эта тема не станет. Но здесь ключевой вопрос - захочет ли президент США давить по этому поводу на Зеленского, который пока не показывает никаких поползновений к выводу войск из Донецкой области, ни до, ни после остановки огня.

Пока что Трамп демонстрировал нежелание задействовать рычаги давления на украинского президента (которые у США безусловно есть). Однако в случае согласия Москвы на остановку огня, Трамп теоретически может выдвинуть к Украине более жесткие требования по Донецкой области, указывая, что РФ, мол, уже сделала крупные уступки, и теперь очередь Киева. Также Трамп может давить на Киев не только по поводу Донбасса, но и по другим направлениям. Например, по вопросам внутренней политики.

Но очевидно, что все эти сложные вопросы потребуют длительного времени. Поэтому Трамп хочет решать их уже потом, а сейчас ему нужно зафиксировать прекращение огня, чтобы провозгласить "завершение девятой войны" в своей президентской карьере.

Россия же хочет либо решения этих вопросов до перемирия, вероятно, полагая, что если их не решат до перемирия, то потом и подавно, так как у Зеленского тогда вряд ли будут какие-либо мотивы идти на дополнительные уступки.

Согласится ли Кремль на другой вариант - получить гарантии, что вопросы по Донбассу и по другим моментам будут решены в короткие сроки после остановки огня - пока вопрос открытый. Также непонятно и готов ли сам Трамп давать такие гарантии и заставить аналогичным образом поступить и Киев, и европейцев.

Похоже, что сейчас это основной камень преткновения между Вашингтоном и Москвой. И смогут ли здесь найти какое-то решение, будет заметно по тому, приближается ли саммит в Будапеште или отдаляется.

Также не исключена попытка выхода на компромисс через эскалацию - по варианту Карибского кризиса, о котором мы уже неоднократно писали. У этого сценария много сторонников в российской "партии войны", которая рассчитывает, что если ситуация дойдет до прямой угрозы ядерной войны между РФ и США, то Запад "сдаст назад", поскольку не будет готов из-за Украины ввязываться в войну на уничтожение.

Проблема этого сценария в его теоретичности - ведь Запад вполне может, не испугаться, а наоборот "закусить удила", и тогда дело может дойти до реальной Третьей мировой войны.

В любом случае, пока Россия использует более тонкую стратегию ядерной угрозы, не ведущую на грань прямой конфронтации. Но показывающую, что этот фактор, в случае чего, будет использован.

Сегодня Москва провела ядерные учения, запустив межконтинентальные баллистические ракеты как шахтного, так и морского базирования. Также были пуски крылатых ракет со стратегической авиации. Открывал учения Путин.

Это произошло во время ядерных учений НАТО Steadfast Noon, которые начались неделю назад. В них участвуют около 2000 военнослужащих и примерно 70 самолетов. Учения проходят в основном над Северным морем и продлятся еще неделю.

То есть, в Москве как бы показывают, что готовы поднимать ставки, если Трамп решит идти не на компромиссы с Москвой, а вернется к угрозам поставки "Томагавков" и другим мерам давления.

"Коловрат" за решеткой

Продолжается скандал с бойцами Третьей штурмовой, которые под видом мобилизации похищали и пытали людей в Тернополе, вымогая с них деньги.

На днях Тернопольский горрайонный суд рассмотрел дела трех из шести задержанных "штурмовиков". Как сообщает “Суспільне”, в суде присутствовал мужчина, представившийся командиром подразделения из 3-й отдельной штурмовой бригады - Коловрат Кожемякин. Он подтвердил, что все шестеро подозреваемых действительно служат в бригаде.

На следующий день суд избрал всем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Кожемякин выразил несогласие с решением: “Они бы больше пользы принесли на службе, учитывая, что за них поручались офицеры с хорошей характеристикой”.

При этом интересна персона самого Кожемякина. Это известный российский ультраправый, которые уехал воевать из РФ на стороне Украины ещё в 2014 году и как минимум с 2015 года состоял в "Азове".

Настоящее имя военного - Алексей Олегович Кожемякин, известный под псевдонимом "Коловрат", Он родился 14 октября 1984 года в Сыктывкаре (Республика Коми).

Был активным участником ультраправого движения в Коми, в том числе — одним из лидеров ультраправых групп, и в 2005 году в РФ стал фигурантом уголовного дела за разжигание межнациональной вражды. СМИ писали, что он участвовал в нападении на уроженцев Северного Кавказа, и одному из пострадавших отрезал два пальца.

Также "Коловрат" был признан виновным по делу об осквернении еврейского культурного центра в Сыктывкаре в 2013 году.