Сегодня суд по Юлии Тимошенко избрал ей меру пресечения в виде залога в 33 млн гривен, запрета на выезд из Киева и области, а также запрета на общение с 66 нардепами.

Тимошенко, закономерно, использовала суд как трибуну для выражения своих взглядов, а также раскрыла несколько деталей по уголовному делу.

Прежде всего, она подтвердила информацию, о которой ранее писала и "Страна" - о том, что к ней НАБУ подослала агента-провокатора (на сленге - "торпеду") нардепа от "слуги народа" Игоря Копытова. По ее словам, он был фигурантом уголовного дела и за то, что он попытается спровоцировать Тимошенко на разговоры о коррупции, антикоррупционные органы обещали это дело закрыть.

При этом сама Тимошенко отрицает, что "спровоцировалась" и опровергает достоверность записей разговоров с ней, которые опубликовало НАБУ.

Кроме того, она использовала жесткую риторику в отношении власти, заявив, что останется в стране до тех пор пока Украина не будет "освобождена от, фактически, фашистской власти".

Также она и на суде, и до того постоянно проводила параллели с делом, которое против нее возбудили при Януковиче.

Выступая 15 января с парламентской трибуны, окруженная своей фракцией, она заявила, что на нее и ее команду продолжается "грязное, заказное нападение", масштаб которого сравним "с временами Януковича".

Впрочем, подобный стиль поведения со стороны Тимошенко не удивителен.

Большая интрига в том, какие будут политические последствия этого дела как конкретно для Тимошенко и ее фракции, так и для парламента в целом.

Фракция "Батькивщины" еще в начале недели насчитывала 25 человека. Из которых 7 связывали с группой влияния Рината Ахметова. Один из условно "ахметовских" кадров - Людмила Буймистер уже вышла из фракции. Впрочем, в депутатских кругах не ожидают дальнейшего "осыпания" "Батькивщины" и не думают, что за Буймистер последуют и другие нардепы.

"Буймистер сравнительно недавно пришла в "Батькивщину". Она киевская мажоритарщица и изначально вообще была в "Слуге народа", откуда вышла со скандалом в 2021 году во времена противостояния Ахметова и Банковой. Но она сейчас, скорее, идет по своей программе, а не по линии Ахметова. Она в последнее время установила тесные контакты с гранатовыми кругами и, соответственно, с антикоррупционными органами. Более того, ходят слухи, что она лично принимала участие в операции НАБУ по "подставе" Тимошенко через депутата-агента Копытова. А потому ее шаг не вызывает удивление. Другие депутаты пока будут держаться Юли. Публичная позиция у нее сильная. Деньги также водятся. А потому куда и зачем бежать? Тем более, по выборам до сих пор непонятно что и как", - сказал "Стране" один из депутатов, знакомый ситуацией во фракции Тимошенко.

Более значительные последствия происходящего будут для парламента в целом.

Опрошенные нами депутаты считают дело против Тимошенко частью стратегии так называемой "антизеленской коалиции" (гранатовые круги, близкие к ним политики и СМИ, а также ряд оппозиционных деятелей вроде Порошенко) и связанных с нею НАБУ и САП по лишению президента контроля над большинством в Раде. С этой целью перед Новым годом наносился удар по близким к Зеленскому депутатам из "Слуги народа" (Кисель и Ко).

Лидера же "Батькивщины" атаковали как "конкурирующую контору", которая хотела сама поучаствовать в переформатировании Рады, создав свою группу влияния, имевшую бы блокирующий пакет на принятие решений. При том, что Тимошенко для "антизеленской коалиции" фигура враждебная - она критикует антикоррупционные органы как элемент внешнего управления и имеет давний конфликт с Порошенко.

Такие конкуренты "коалиции" не нужны, потому ее и стараются "сбить".

"Хотя у Тимошенко и ее партии сейчас небольшой рейтинг, однако она считается политическим тяжеловесом. Причем с определенными связями как с командой Трампа, так и с Москвой. Поэтому потенциально она могла бы стать одной из точек сборки для разных групп депутатов, если б началось переформатирование Рады", - говорит депутат.

Другой вопрос, что само по себе уголовное дело и "пидозра" от НАБУ не является сильной мерой принуждения - и Тимошенко, и другие депутаты-подозреваемые ходят на свободе, имея лишь имиджевый ущерб (и то не всегда).

А Зеленский, пока он остается президентом, имеет немало рычагов, чтоб блокировать попытки создания нового большинства в Раде.

Между тем, депутаты ожидают, что НАБУ продолжит, исходя из расчета на "переход количества в качество", "коллекционировать" подозрения против наделов, используя для этого своих скрытых "агентов-провокаторов" в парламенте, большинство из которых были завербованы после того, как сами стали фигурантами уголовных дел.

"С десяток таких зомби ходят по Раде, желая кого-то укусить. То есть - спровоцировать на коррупционное деяние. Конечно, из-за этого есть определенная нервозность в коллективе", - сказал один из нардепов из "Слуги народа".

Подробнее о дальнейших перспективах Тимошенко и парламента, разбиралась "Страна".

"Как был Янукович, так и остался"

Юлия Тимошенко оказалось в стихии, в которой чувствует себя как рыба в воде - под уголовным преследованием. Выступая снова в парламент на тему обысков в офисе партии "Батькивщина" на ул. Туровской в Киеве, она заявила, что "бесправие, репрессии, агрессия" против нее и ее команды не сработают, так как для них это - "давно проверенная история". Далее она подробно остановилась на трех вещах.

Во-первых, она заявила, что продолжит борьбу против идеи введения НДС для предпринимателей-физлиц (это требование МВФ), что она приравняла к "убийству среднего класса". На этом сейчас строится одно из направлений агитации "Батькивщины".

Во-вторых, фракция Тимошенко "ни при каких условиях" не пропустит в этом парламенте ни одного законопроекта, который разрушает суверенитет страны": "с управлением извне Украины будет покончено раз и навсегда". Это важно потому, что Тимошенко выступает одним из главных "локомотивов" борьбы за снижение роли органов власти, сформированных по настоянию и за деньги Запада - прежде всего, антикорвертикали. Выступление Тимошенко в поддержку закона об урезании полномочий НАБУ/САП в июле прошло года было весьма ярким, за что ей тогда хорошо досталось от "антикоррупционных" активистов.

Кроме того, лидер "Батькивщины" фактически обвинила НАБУшников в мести за ее позицию, на этой же версии настаивают и депутаты от "Батькивщины" в частных разговорах (подробнее о версия дела против Тимошенко читайте в статье "Нардеп-провокатор и план по переформатированию Рады. Что стоит за делом Юлии Тимошенко").

В-третьих, Тимошенко заявила, что не откажется от создания "проукраинской сильной команды в парламенте".

"Сейчас мы поднимаем флаг борьбы за Украину, за людей, за права людей, за возможность Украины быть и оставаться суверенным государством. Обращаюсь к каждому гражданину и к каждому парламентарию - давайте объединяться", - заявила Тимошенко.

То есть фактически она объявила, что фракция "Батькивщины" или даже сама Тимошенко, несмотря на обвинения, остаются центром притяжения для неприкаянных депутатов или заинтересованных в смене нынешних парламентских раскладов.

Слухи о том, что Тимошенко ведет переговоры с парламентариями - прежде всего, из депутатских групп, о сотрудничестве в той или иной форме в этом созыве или с расчетом на будущие выборы, ходят уже давно. Судя по косвенным признакам, в ряде случаев договоренность есть. Тимошенко вообще завлекает к себе региональные элиты рассказами о близости конца войны - а значит, избирательных кампаний, и местами в списках и избиркомах.

Ее нынешняя ситуация может сказаться на этой работе, возможно, отпугнув потенциальных партнеров. Что, не исключено, и является одной из главных целей уголовного дела против Тимошенко. Но об этом ниже.

Тимошенко крепко опирается на свою фракцию. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Подкупольные игры

Мы не раз писали, что Порошенко с начала "большой" войны выступает за создание "правительства национального единства" с участием не только представителей команды Зеленского, но и оппозиции - в первую очередь, конечно, самого экс-президента, которому приписывают желание занять премьерское кресло. А это невозможно без переформатирования коалиции.

Очевидно, Тимошенко, желающая сама возглавить этот процесс - явный конкурент. Правда, как мы говорили, она ведет игру на другой идеологической основе, критикуя антикорвертикаль, в то время как группа Порошенко находится сейчас в ситуативном солей с ней, а также с поддерживающими НАБУ и САП грантовыми кругами.

Конечно, четыре депутата от СН, в попытке подкупа" которых НАБУ/САП обвиняют Тимошенко, даже с учетом ее фракции не тянут на силу, способную поменять расклад в парламенте (тем более, как мы уже писали, они, скорее всего, сами вышли на Тимошенко с предложением своих услуг по заданию НАБУ).

Но тут главное - начать и уже можно вступать в торги и блефовать.

Народный депутат нескольких созывов Виталий Барвиненко, некогда состоявший во фракции "Блока Юлии Тимошенко", утверждает, со ссылкой на свои источники, что Тимошенко надеялась обменять свой "запас" голосов в обмен на назначение Дениса Шмыгаля якобы на должности и/или госпредприятия в энергетике. Других подтверждений такой версии нет, хотя в ней нет и ничего необычного для украинского парламента.

В таком контексте "удар" НАБУ/САП мог иметь профилактический характер. Как уже говорилось, силы, стоящие за антикорорганами, заинтересованы сами перезагрузить коалицию в Раде, для чего отдельных депутатов и целые фракции пытаются запугать уголовными делами. И если "Миндичгейт" был нужен для увольнения правой руки Зеленского - еще недавно главы его Офиса Андрея Ермака и расшатывания всей нынешней системы власти, то подозрения по депутатам, включая главу целой фракции Тимошенко, это уже обработка депутатского корпуса.

Отдельный вопрос: повлияет ли подозрение Тимошенко на целостность ее фракции, благо ее уже покинула мажоритарщица Людмила Буймистер. Ее относят к орбите влияния бизнесмена Рината Ахметова, хотя непосредственно курирует Буймистер другой депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута. Сейчас численность фракции - 24 "штыка", включая Тимошенко. В основном это давние ее соратники или ахметовские кадры (источники говорят о семи депутатах, ориентированных на олигарха).

Собеседник, знающий ситуацию с политическими ставками Ахметова, не ждет от того резких движений в отношении фракции. "Портить отношения с Тимошенко и терять такой ресурс, как фракция, он не будет", прогнозирует источник.

Выхода людей, чьи политкарьера связана конкретно с Тимошенко, тем более не будет, настаивает депутат, ориентированный на ЮВТ.

Для справки: в парламенте этого созыва минимально возможное количество депутатов во фракции/депгруппе - 17 человек. Но даже раскол во фракции из-за голосования по вопросу Малюка, не показатель, настаивают источники, кстати, указывая, что как раз часть людей Ахметова, вместе с некоторыми "старыми солдатами" Тимошенко проголосовали за.

Впрочем, как видим по озвученным Тимошенко тезисам, она не намерена сидеть в обороне, а будет наращивать свою политическую активность делая упор на "защиту суверенитета" против "структур внешнего управления" и на противостояние "глобалистам" в лице МВФ и грантовых кругов, в чем она, возможно, попытается заручиться поддержкой части окружения Трампа. Тем более, что в Украине среди крупных политических сил нет других желающих двигать такую повестку. Зеленский, который, теоретически, мог бы взять ее на вооружение на фоне противостояния Банковой с НАБУ и САП, такой риторики тщательно избегает.