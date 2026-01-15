В парламенте выдвигают версии, кто из народных депутатов от партии "Слуга народа" выступил агентом-провокатором Национального антикоррупционного бюро (на сленге таких людей называют торпедами), предложив лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко услуги голосования депутатов за деньги, записав разговор и передав запись антикоррупционным органам.

По данным некоторых народных депутатов, речь идет об Игоре Копытине.

Напомним, ранее некоторые нардепы из "Батькивщины" заявляли, что провокатором выступил нардеп Сергей Кузьминых. Другие это опровергают и называют имя Копытина. В то же время все сходятся на том, что "торпедой" точно был один из парламентариев от "Слуги народа". Официально эту информацию никто не подтверждал.

Между тем сегодня сама Тимошенко с трибуны парламента объявила о борьбе с коррупцией и обвинила в ней Владимира Зеленского.

"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине", - сказала глава "Батькивщины", стоя в окружении своих депутатов.

Как мы писали, Тимошенко отрицает подлинность опубликованных НАБУ записей с ее голосом.

Мы также подробно рассказывали, за что против неё возбудили уголовное дело и какие будут последствия этого для её карьеры.