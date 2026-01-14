Народный депутат от партии "За будущее" Анна Скороход, получившая подозрение от Национального антикоррупционного бюро, заявила, что этот и другие антикоррупционные органы - Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Высший антикоррупционный суд - являются "самыми большими врагами Украины".

Об этом Скороход написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня у нас находят виновного и делают его стукачом. А если ты не стукач, то, как в сталинские времена, тебя, твою семью, твоих родных и близких будут уничтожать. Там нет ни правосудия, ни закона, ни права. Там есть власть у людей, которых никто не выбирал, каким никто эту власть не давал. Но они будут вас уничтожать, если вы не поступаете так, как они хотят. Уничтожать публично, фабриковать видео, публиковать переписки, которых никогда не было, – все для того, чтобы уничтожить медийно и сделать вас стукачами. А если вы не согласитесь, то будете должны, даже если на самом деле это не так. Ведь сегодня ВАКС – это карательный орган", - заявила Скороход.

Напомним, сегодня НАБУ вручило подозрение Юлии Тимошенко, опубликовав аудиозаписи ее переговоров.

Как сказали "Стране" депутаты, переговоры с ней записал нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который получил подозрение НАБУ еще в 2022 году, после чего, по распространенному среди коллег по парламенту мнению, был завербован антикоррупционными органами.