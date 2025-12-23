Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение Высшего антикоррупционного суда о мере пресечения для "сообщника" народного депутата Анны Скороход в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн 542 тысяч грн.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в своем телеграм-канале.

В САП напоминают, что речь идет о деле, по которому Скороход и ее "сообщника" подозревают в вымогательстве 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО.

Сама нардеп Скороход отрицает выдвинутые ей со стороны НАБУ и СБУ обвинения в получении взятки за организацию решения о наложении санкций СНБО.

Ранее ВАКС избрал Анне Скороход залог в три миллиона гривен в качестве меры пресечения по делу о взятке за наложение санкций СНБО. Практически сразу после решения суда залог был внесен.

Какова подоплека дела против Скороход, мы разбирались в отдельном материале.

