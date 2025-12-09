"Меня обос@али на всю страну". Нардепу Скороход избирают меру пресечения по подозрению в вымогательстве
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирает меру пресечения народному депутату ("За будущее") Анне Скороход.
В начале судебного заседания Скороход выступила с заявлением.
"Меня обос@али на всю страну. Я считаю, что имею право показать людям, что мне нечего скрывать. Я совершенно не согласна с этой сказкой, которая изложена по делу", – отметила нардеп.
Прокуратура просила о закрытом судебном заседании. Защита настаивала на проведении заседания в открытом режиме. Суд проходит в открытом режиме, но запретил прямую трансляцию.
Напомним, Анну Скороход подозревают в создании преступной группы, предлагавшей бизнесмену за $250 тысяч организовать наложение санкций СНБО на компанию-конкурента.
Сама Скороход отрицает выдвинутые ей со стороны НАБУ и СБУ обвинения в получении взятки за организацию решения о наложении санкций СНБО.
