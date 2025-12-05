Сотрудники Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к народному депутату от партии "За будущее" Анне Скороход.

Об этом сначала сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, следствие считает Скороход главой организованной преступной группы и подозревает в вымогательстве у предпринимателя 250 тысяч долларов.

Вскоре после публикации СМИ НАБУ официально заявило, что вместе с САП и СБУ разоблачило преступную группу, возглавляемую народным депутатом, при этом не назвав его имени. Следственные действия продолжаются, сказано в публикации, подробности в Бюро пообещали рассказать позже.

Затем сама нардеп Скороход подтвердила обыски.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", - написала Скороход в Фейсбуке.

Депутат пришла в парламент от партии "Слуга народа", но в 2019 году фракция этой партии исключила её из своего состава после взаимных обвинений: Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции, а глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток.

Сейчас Скороход возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны, ВСУ и других ведомствах и организациях. Она регулярно сообщает СМИ о нарушениях и проблемах в армии и ТЦК.