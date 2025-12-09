Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал народному депутату ("За будущее") Анне Скороход залог в три миллиона гривен в качестве меры пресечения по делу о взятке за наложение санкций СНБО.

Об этом сообщает "Суспильне" из зала суда.

Заявляется, что прокурор просил суд определить Анне Скороход меру пресечения в виде залога размером более 10,5 миллионов гривен. Под стражу нардепа брать не стали.

Буквально сразу после вердикта суда за Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. грн. Также суд возложил на нее процессуальные обязанности: сдать на хранение заграничный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.

Напомним, Скороход свою вину отрицает.

"Меня обос@али на всю страну. Я считаю, что имею право показать людям, что мне нечего скрывать. Я совершенно не согласна с этой сказкой, которая изложена по делу", – заявила нардеп в зале суда.

Как мы писали, Анну Скороход подозревают в создании преступной группы, предлагавшей бизнесмену за $250 тысяч организовать наложение санкций СНБО на компанию-конкурента. Нардеп отрицала выдвинутые ей со стороны НАБУ и СБУ обвинения в получении взятки за организацию решения о наложении санкций СНБО.

Почему нардепу Анне Скороход вручили подозрение, мы подробно разбирали в отдельном материале.

