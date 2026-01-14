Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) публикует, как сообщается, переговоры лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с народными депутатами об оплате за их голосования в Верховной Раде.

На опубликованных НАБУ "пленках Тимошенко" голос, похожий на главу фракции "Батькивщина", обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех нардепов за голосования. Речь идет о 10 тыс. долларов на депутата в месяц.

"Один раз в месяц, это постоянно действующая история для каждого человека. Один месяц это считается две сессии. То есть мы платим предоплату 10 за две сессии. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, и я буду вам отдавать как на кассу. А вы уже с ними будете разбираться, это же не 20 и не 30 человек, вас тут только трое - это, можно сказать, очень маленькая группа. Но я должна вам передать, за что голосовать. Тогда я могу это сбрасывать вам на телефон просто в "Сигнале"? - заявляет "Тимошенко".

Также опубликовано текстовое сообщение, которое, по данным следствия, отправила Тимошенко этим депутатам по вчерашнему голосованию в Раде: "Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем "за" увольнение всех. Назначение: МО, МЭ, МЮ, ФГИ. За назначение не голосуем ни за кого", - заявила Тимошенко.

Также она заявляет о стремлении "грохнуть большинство" (видимо, монобольшинство "Слуг народа" - Ред.), "поэтому мы не должны давать им никаких люфтов".

Кроме того, по словам "Тимошенко", её фракция допускает внесение законопроектов в повестку дня, чтобы потом "убить" их в зале при голосовании.

На кадрах в конце ролика Тимошенко сидит за столом, на котором детективы считают деньги.

Между тем Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде и назвала ложными все обвинения против неё.

Также лидер "Батькивщины" отрицает, что это она зафиксирована на опубликованных пленках НАБУ.

"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне ни одного отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядка. Я это уже не раз делала", - написала Тимошенко в Фейсбуке.

Что это значит

Судя по опубликованной прослушке НАБУ (если она, конечно, реальна, а не ИИ), подтверждается версия "Страны" о том, что вручение подозрения Юлии Тимошенко прямо связано со вчерашним голосованием за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ и за другие кадровые назначения.

По версии следствия, она дала команду группе депутатов голосовать за отставку Малюка, Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля, но не голосовать за назначение двух последних на должности министров обороны и энергетики соответственно.

Перед этим голос, похожий на голос Тимошенко, на записи мотивировал свои действия тем, что хочет "грохнуть большинство".

Однако теоретически можно допустить, что в реальности Тимошенко действовала по согласованию с Банковой.

Мы уже писали, что для Зеленского принципиальным являлась отставка Малюка. А что касается назначения Федорова и Шмыгаля, то обоих в Офисе президента уже давно подозревали в нелояльности к президенту и в связях с "антизеленской коалицией" (особенно Федорова). Поэтому вполне могли быть заинтересованы в провале их кандидатур. Но так как напрямую давать такие команды депутатам от "Слуги народа" было не с руки, то решили действовать через Тимошенко.

Версия о том, что провал голосования за Федорова и Шмыгаля организовали с подачи Банковой, в политических кругах ходила ещё вчера.