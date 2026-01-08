Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство стороны защиты народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход. Суд принял решение снять с нее электронное средство контроля, но повысил размер залога с 3 до 4 млн. грн.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Скороход носила электронный браслет с 14 декабря. Прежний залог за нее уже внесли, так что теперь она должна донести еще миллион гривен.

Тем временем Скороход подала ходатайство о выезде за границу. Как отмечает "Новини.LIVE", народный депутат рассказала, что ходатайство связано с участием в заседании в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, куда она должна была отправиться как украинский делегат.

Напомним, нардепа подозревают в вымогательстве $250 тысяч за решение вопроса о применении санкций СНБО.

Сама Скороход свою вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием.

Напомним, незадолго до проведения обысков у нардепа она зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления с требованием к антикоррупционным ведомствам немедленно обнародовать аудиозаписи и документы по делу бизнесмена Тимура Миндича.

О подоплеке дела Скороход мы писали в отдельном материале.