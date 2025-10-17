После российских ударов по учебным полигонам ВСУ их восстанавливают и не меняют их местоположение, из-за позже происходят повторные обстрелы.

Об этом сообщила нардеп Анна Скороход в интервью политическому YouTube-каналу "Суперпозиция".

В частности, по ее словам, неоднократно наносились удары по полигону в Черниговской области, где погибло "безумное" количество людей.

"Пресловутый полигон в Черниговской области - сколько раз туда прилетало? Сколько там было жертв? Дикое число жертв. Что-то поменялось? Ну, сегодня, слава Богу, вроде бы его будут куда-то переносить. Должны применяться меры безопасности, когда вся жизнь личного состава переносится под землю: проживание, питание... Чтобы не было возможности поразить и полностью уничтожить", - заявила нардеп.

Она отметила, что полигоны остались с советских времен, их можно найти даже на Гугл-картах, а потому удары по ним ожидаемы.

"Большинство полигонов остались с советских времен, мы все об этом знаем, это ни для кого не секрет. Это все нанесено на карты. Вы можете просто открыть карты - и оно всё там есть. Более того, у нас прилеты по одним и тем же местам", - сказала Скороход.

Напомним, очередной удар вчера был нанесен по учебному центру в Кировоградской области, в результате есть погибшие и раненые.

А в прошлом месяце Россия нанесла удар по полигону ВСУ в Черниговской области двумя ракетами "Искандер". Ракеты попали в укрытие, но потерь личного состава избежать не удалось.





