Сегодня армия РФ атаковала двумя "Искандерами" учебное подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ракеты попали в укрытие, однако на месте зафиксированы потери личного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

При этом российские паблики пишут, что речь идет о полигоне ВСУ в Черниговской области.

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" в свою очередь подтверждает, что прилет по учебному центру ВСУ был в Черниговской области - в Гончаровским.

"Объективно это очередной про@б тех, кто занимается "прикрытием" в Черниговской области. Чего вам не хватает, чтобы закрыть Черниговскую область? Денег? Медиашума? Внимания? Или подсрачник? То какая-то ху@та круги наматывает над Черниговом, то личный состав теряем на ровном месте. Уже не впервые, не дважды, и даже не трижды. Треш, просто треш. И не вздумайте рассказывать, что у вас опять "личный состав сам виноват", - пишет паблик.

Напомним, в мае Россия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ в Сумской области, в результате которого были погибшие и раненые.



А в прошлом году в результате удара по Институту связи в Полтаве погибли контрактники и мобилизованные военные.