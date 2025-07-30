После удара по полигону в Черниговской области главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По словам главкома ВСУ, сегодня он провел совещание по вопросам подготовки личного состава. Прежде всего заслушал доклад заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

Отдельно Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!" - написал главком.

Напомним, в июне РФ ударила по учебному полигону ВСУ во время проведения учений. Сообщалось о погибших и раненых.

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