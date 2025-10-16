Сегодня утром войска РФ нанесли массированный комбинированный удар двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенном в тыловой и относительно спокойной части Украины.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Несмотря на оповещение личного состава, перемещение его в укрытие и другие предпринятые меры безопасности полностью избежать потерь не удалось, сказано в публикации. На месте удара работают экстренные службы, раненым оперативно оказывают медицинскую помощь.

В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими.

Главнокомандующий ВСУ потребовал у Военной службы правопорядка провести служебное расследование инцидента.

Напомним, летом по меньшей мере 12 иностранных добровольцев ВСУ погибли в результате ракетного удара по тренировочному лагерю у Кропивницкого. Тогда ракета попала в столовую учебного лагеря.

А в мае сообщалось об ударе по лагерю подготовки украинских военных в Сумской области.

Война в Украине идет 1331-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.