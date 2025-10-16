В четверг, 16 октября, в Украине идет 1331-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 16 октября

08:02 Над Саратовской областью сбили 12 беспилотников, заявило российское Минобороны. По его данным, всего ночью над РФ уничтожили 51 дрон.

07:51 Нежин ночью был атакован ударными беспилотниками, сообщает ГСЧС. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

По предварительной информации, один человек ранен.

07:49 В Волгоградской области РФ беспилотники атаковали подстанцию. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области", — заявил он.

В Новониколаевском районе обломки БПЛА упали на территорию подстанции ЛЭП "Балашовская", из-за чего произошло возгорание. В соседних населённых пунктах пропал свет.

07:39 Сильный пожар в Харьковской области после прилётов.

