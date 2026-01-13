Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады за предложение "неправомерной выгоды" ряду народных депутатов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В Бюро пообещали обнародовать детали позже.

Между тем украинские издания написали, что НАБУ проводит обыски в офисе партии "Батькивщина".

А народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко заявил, что подозрение НАБУ вручит лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Напомним, Юлия Тимошенко раньше жестко критиковала созданную западными партнерами антикоррупционную вертикаль в Украине, заявляя, что ее существование нарушает суверенитет страны.

Также Тимошенко называла гадостью создание НАБУ и САП и поддерживала ограничение их полномочий.