Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Украины (ОП) Андрея Ермака.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, в ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.

По словам собеседника ресурса, расследование по Ермаку "находится в активной фазе". В то же время источник добавил, что Бюро не намерено действовать под давлением ради "однодневного эффекта".

"Причина задержки одна – необходимость собрать доказательную базу, с которой можно идти в суд", – объяснил источник издания.

Напомним, в конце февраля прошли обыски у самого Ермака, после чего глава ОП был отправлен в отставку.

Ранее НАБУ заявило, что обыски у Ермака проводились не по делу Миндича.

Подробнее о ситуации с Ермаком после обысков и отставки мы писали в отдельном материале.

