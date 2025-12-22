Западная пресса после небольшого затишья вернулась к освещению масштабной коррупции в Украине. Также Запад интересуют отношения президента Владимира Зеленского с уволенным Андреем Ермаком.

Так, британская газета The Times выпустила статью с заголовком "Как комедийная клика Зеленского стала политической обузой".

В ней сказано, что "зависимость Зеленского от союзников времён его комедийной карьеры оборачивается против него самого", а коррупционные скандалы с участием ближайшего окружения "грозят обернуться катастрофой для его президентства и военных усилий".

Издание упоминает слухи о том, что Ермак, чья фирма предоставляла юридические услуги студии "Квартал 95", продолжает работать на президента после отставки. В частности, они общаются по телефону, а Ермака видели у входа в президентскую резиденцию.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил газете, что Ермак почти каждый день навещает Зеленского: "Конечно, у него уже нет прежнего влияния, но он постепенно начинает его восстанавливать".

"Коррупционные скандалы случались и раньше, но нынешний кризис особенно опасен из-за своей близости к властным структурам, что предоставляет российским пропагандистам готовые аргументы. Однако, что ещё важнее, он может вызвать вопросы у союзников Украины в тот момент, когда страна требует долгосрочного плана стабилизации фронта и экономики", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Зеленский в первый же год президентства нарушил свое предвыборное обещание, назначив во власть 15 человек из комедийного прошлого. Из них девять к текущему моменту уже уволены, в частности, Иван Баканов и Сергей Шефир.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении всех штатных и внештатных советников Ермака, однако один из них, Сергей Лещенко, заявил, что его и Михаила Подоляка переназначили с должности личных советников в советники Офиса президента. То есть с Банковой они не ушли.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о внутренних политических раскладах после отставки Ермака.