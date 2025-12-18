Коррупции в Украине с начала полномасштабной войны стало больше: об этом заявили 67% украинцев.

Такие результаты получил в своем исследовании общественного мнения Киевский международный институт социологии (КМИС).

Притом показатель уменьшился с сентября, когда был 71%, хотя с тех пор стало известно о коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндича.

77% участников опроса заявили, что осведомлены о расследовании НАБУ, касающемся возможных коррупционных схем с участием Миндича.

Среди тех, кто знает о деле, 71% считают расследование обоснованным и допускают, что коррупционные нарушения действительно могли иметь место. Еще 15% расценивают дело как сомнительное и направленное на давление на высшее руководство страны, а столько же респондентов затруднились с ответом.

Среди опрошенных, осведомленных о расследовании, 59% считают президента Украины лично ответственным за действия Миндича, 30% не согласны с этим, а 11% затруднились ответить.

Опрос проводился с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью.

Ранее мы сообщали, что большинство опрошенных жителей Киева считают, что Зеленский был осведомлён о коррупционных схемах в компании "Энергоатом".

Напомним, по мнению европейского дипломата, коррупционный скандал в Украине, а также удары по энергетической инфраструктуре могут подтолкнуть Зеленского к подписанию мирного плана, предлагаемого Вашингтоном.