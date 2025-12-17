Бизнесмен Игорь Коломойский предположил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило публикацию аудиозаписей по делу Тимура Миндича, потому что "заключили междусобойчик".

Об этом он сказал на заседании Апелляционного суда Киева, на котором рассматривают жалобу его защиты на меру пресечения по делу о покушении на убийство.

Свидетельством тайной договоренности между НАБУ и властями он считает освобождение из-под стражи детективов Бюро и их родственников.

Коломойский предположил, что целью шумихи вокруг дела Мнидича было только "выгнать Ермака и на этом остановиться", и отметил, что подавал заявление в НАБУ с описанием схем в энергетике еще в 2024 году, но ведомство никак на него не реагировало.

При этом Коломоский усомнился, что Владимир Зеленский или Андрей Ермак являются организатором коррупционных схем в сфере энергетики.

"Что, Зеленскому больше нечем заниматься или Ермаку? Что, он с Трампом общается, с фон дер Ляйен и параллельно еще Миндичу написывает?" - заявил бизнесмен.

Также у него спросили, есть ли у Зеленского комплекс Наполеона.

"Чтобы у кого-то был комплекс Наполеона, он должен побеждать. Когда ты проигрываешь, комплекс Наполеона не очень получается", - ответил Коломойский.

После этого он отказался комментировать вопросы о Зеленском, сказав, что у президента много встреч и от него зависит многое.

Напомним, в НАБУ заявили, что новые записи не публикуют, потому что идет работа с новыми фигурантами коррупционного дела.