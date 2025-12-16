Народный депутат и глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил против послевоенной милитаризации Украины, комментируя дискуссию своего коллеги Максима Бужанского и политолога Владимира Фесенко относительно того, быть или не быть послевоенной Украине "стальным дикобразом".

"Стальной дикобраз" - это образ, который часто используется в Европе и в украинских экспертных кругах для определения того, как должна развиваться Украина после войны. В рамках этой концепции предлагается делать упор на милитаризацию страны, поддержание высокого уровня военных расходов и содержание большой армии.

Гетманцев с такой концепцией не согласен.

Он напомнил, что в 2024 году фактические расходы на сектор безопасности и обороны Украины составили 2,997 трлн грн (в 2025-м – оценочно, в абсолютных цифрах не меньше чем в прошлом году), что составило в 2024 году 39,1% ВВП и почти 60% всех расходов общего фонда госбюджета.

По словам нардепа, такие ресурсы Украина не сможет найти самостоятельно и будет вынуждена полагаться на нестабильную внешнюю помощь.

А если ее не будет хватать (что вполне вероятно), придется повышать налоги и изыскивать другие внутренние ресурсы, занимаясь, по определению Гетманцева, "самоэксплуатацией".

"В дополнение к разрушениям, убыткам, потерям в человеческом капитале, неопределенности от войны, высокий уровень милитарных расходов сам по себе негативно влияет на экономический рост из-за отвлечения ресурсов из других более продуктивных секторов экономики. Да, есть синергия ВПК с другими отраслями промышленности, IT, образования и науки, и соответствующие перетоки военных технологий в гражданские сектора экономики и наоборот. Впрочем, положительные эффекты от таких инноваций и стартапов не перекрывают сжатие инвестиций и активности в других секторах экономики", – добавил Гетманцев.

Он напомнил, что учитывая масштаб убытков по оценкам ООН, Всемирного банка и ЕК на конец 2024 года (не учитывает потери за 2025 год), на восстановление Украины нужно будет не менее 525 млрд долларов. А по более широкому диапазону – до 1 трлн долларов на ближайшее десятилетие.

"Я не представляю, как одновременно "кормить дикобраза" и обеспечивать социально-экономическое восстановление. Тем более на фоне угасающего энтузиазма наших западных партнеров по помощи. И не хочу представлять тот уровень прямой (налоги) и опосредованной (оплата и условия жизни и труда) нагрузки на бизнес и граждан, который понадобится, чтобы попытаться реализовать эти две задачи одновременно", – заявил нардеп.

"Скажу точно, что нынешние уровни военного сбора, НДС, НДФЛ, налога на прибыль предприятий, на "сахар", посылки, цифровые платформы и т.д., над которыми сегодня ломаются копья в парламенте, будут казаться "легкой прогулкой". Худшее, что может случиться, это то, что, не понимая цену вопроса, мы начнем решать "все и сразу". Это завершится банальным банкротством", – считает он.

Он также напоминает об опыте Израиля, который часто приводят как пример "успешной страны, которая всегда воюет или находится в состоянии подготовки к войне".

"В Израиле растущие военные расходы и фискальная нагрузка после войны Йом-Кипур в 1973 году, первой войны с Ливаном в 1982 году привели к стагфляции во второй половине 70-х - первой половине 80-х годов, получившей название потерянного десятилетия. Ситуация начала выравниваться с 1985 года после принятия Плана стабилизации и снижения рисков безопасности", - пишет Гетманцев.

