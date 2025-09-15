Власти со второй попытки хотят заставить украинцев платить налог "на старые туфли" с продажи вещей и услуг, включая, в частности, аренду квартир, паркомест, автомобилей, ремонты, клининг и пр., через цифровые платформы типа Rozetka, OLX, Prom и др.

Напомним, законопроект на эту тему еще весной утвердил и передал в Верховную Раду Кабинет министров Дениса Шмыгаля. Но после отставки правительства все его не принятые на тот момент проекты обнулились: такая норма прописана в статье 5 закона о регламенте парламента.

Еще тогда эксперты прогнозировали, что будет дубль два, поскольку принятие закона о налогообложении торговых операций на маркетплейсах уже обещано МВФ и прописано в меморандуме с Фондом.

Как говорят эксперты, с которыми пообщалась "Страна", длительная пауза между двумя законопроектами связана с политическим моментом. Готовящееся закручивание гаек с налогами - мера, мягко говоря, непопулярная, и вряд ли добавит баллов действующей власти. Особенно острый момент - налог с аренды квартир, введение которого способно буквально взорвать рынок недвижимости.

"У Зеленского искали какой-то компромисс по вопросу аренды. И как только появилась модель, тут же дали отмашку с налоговым проектом", - рассказал нам источник из правительства.

Отметим: не так давно глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк анонсировала некие меры "выведения из тени" рынка аренды жилья с низкими налогами, компенсациями за сдачу квартир внутренним переселенцам и прочими мерами. И это вызвало довольно серьезное напряжение на рынке.

Разбирались, как в Украине будут вводить налог на продажу вещей и услуг через маркетплейсы и что будет с теми, кто сдает через OLX квартиры.

"Налог на старые туфли"-2

Мы уже писали о законопроекте №13232, который весной этого года утвердил и передал в Раду Кабмин Шмыгаля. Изначально, когда появилась информация о разработке Минфином нового проекта о налогах, были опасения, что украинцам придется платить при продаже товаров и услуг через цифровые платформы 18% НДФЛ и 5% военного сбора, причем даже с реализованных старых вещей.

Но в итоге в проекте прописали льготную схему: 5% налога и 5% военного сбора. Взимать налоги должны маркетплейсы (Rozetka, OLX, Prom и др.), а перечислять их следует на специально открытые банковские счета.

Открывать такие счета и платить 10% хотели разрешить тем гражданам, кто не является самозанятым, не имеет наемных работников, чей годовой доход не превышает 834 минимальных зарплаты (около 6,7 млн гривен) и кто не торгует подакцизными товарами.

Не соответствующие этим требованиям должны платить налоги по полной: физлица 23%, бизнес - по своей налоговой модели.

Не открывать спецсчета и не платить налоги позволялось тем, что продает меньше трех товаров или услуг в год или у кого сумма проданного не превышает 2 тысячи евро.

Для налоговой службы была прописана возможность получать от банков информацию обо всех операциях по текущим счетам подотчетных продавцов вне зависимости от суммы таких операций. То есть в случае принятия этого проекта фискалы могли бы отслеживать объемы продаж через интернет.

Этот законопроект сразу стал скандальным, а нардеп и экс-глава парламентского налогового комитета Нина Южанина окрестила готовящиеся нововведения "налогом на старые туфли", утверждая, что в итоге могут заставить платить даже с продажи б/у вещей.

Но после отставки Кабмина Шмыгаля проект №13232 отозвали, ссылаясь на статью 5 закона о регламенте Рады. Тем не менее принятие закона о налоге на торговые операции через цифровые платформы включили в меморандум с МВФ. То есть сразу было понятно, что власти вернутся к этой теме. Что, собственно, и произошло.

Недавно Кабмин подал в Раду новую версию законопроекта. Проект №14025 практически переписан под копирку с законопроекта №13232.

В нем тоже предусмотрено взимание налога в размере 5% плюс 5% военного сбора на специальный счет в банке и предоставление налоговым органам информации информации об операциях.

Но отличие все же есть.

Придется ли платить с продажи б/у вещей

В версии Шмыгаля было прописано, что спецсчета в банках могут не открывать продавцы, которые осуществили менее трех операций в год, или если сумма проданных товаров и услуг не превышает 2 тысяч евро. Подразумевалось, что и налоги такие продавцы платить не должны, хотя четко в проекте такая норма прописана не была. Глава профильного комитета по вопросам налогов, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев отсылал сомневающихся к Налоговому кодексу, где указано, что продажа личных вещей налогами не облагается.

В то же время глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич указывал на размытость самого определения "личные вещи" в украинском законодательстве. Он не исключал, что в итоге украинцев попросят вносить полученные от продажи вещей суммы в годовые налоговые декларации и платить с них налоги, но уже не льготные 10%, в 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора).

В новом проекте №14025 Кабмин уточнил этот нюанс. Указано, что не будут считаться налогооблагаемым доходом продажи товаров через онлайн-платформы, если их сумма не превышает 12 прожиточных минимумов в год (36 336 гривен).

"По факту пороговую сумму снизили. В предыдущем законопроекте речь шла о 2 тысячах евро (хотя четко, повторимся, освобождение от налогообложения продавцам не обещали - Ред.), в этом - приблизительно о 750 евро, то есть почти втрое меньше. Это значит, что если продал на большую сумму, даже если речь идет о разовой продаже, нужно будет вносить данные в годовую декларацию и платить налог", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Отметим: превысить лимит в 36 336 гривен несложно, даже если вы не продаете вещи часто. Например, на том же OLX за 51 тысячу гривен продается новый детский квадроцикл Motolesder Teenager, а цены на похожие б/у модели достигают 18-25 тысяч.

За 20 тысяч выставлена детская б/у коляска Junama Diamond Fluo Line и т.д. То есть всего пару продаж более-менее ценных вещей в год - и вам придется вносить полученный доход в годовую декларацию и платить налог, но уже не по льготной ставке в 10%, а по обычной: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Например, если продать детскую коляску и квадроцикл за 45 тысяч, то придется заплатить 10 350 гривен налога. Правда, маркеплейсы в этом случае не будут налоговым агентом и не станут взимать деньги сразу же. Продавец сам должен внести сумму в свою годовую декларацию.

Как говорит Кравец, эта схема весьма сложная для администрирования, разве только маркетплейсы не обяжут брать на карандаш продавцов вещей и затем передавать эти списки налоговикам.

В целом, как говорит Кравец, прописанные в новом проекте нововведения делают его более невыгодным для рядовых граждан, чем для предпринимателей.

"Последние могут платить по ставке 5% плюс 5%, а не 23%, как хотят заставить обычных людей", - пояснил Кравец.

Он считает, что как только проект примут, рядовые граждане начнут уходить с маркетплейсов, а старые вещи продавать через специализированные телеграм-каналы или профильные группы в соцсетях.

Впрочем, по словам Доротича, есть чего бояться и бизнесу. В случае с зарегистрированными ФЛП опасения вызывает то, что налоговикам станет известно о реальных объемах продаж (у некоторых предпринимателей они выходят за пределы разрешенных для единщиков лимитов), а работающие без регистрации, например, ремонтные бригады, грузчики, мелкие перевозчики и др., понятно, не хотят быть обнаруженными ГНС.

Доротич также не исключает, что со временем будут появляться альтернативные площадки для торговли и доставки товаров.

Как будут легализовать аренду жилья

Отдельный вопрос - о владельцах недвижимости, многие из которых сдают ее внаем через те же маркетплейсы, в частности, OLX. Как говорит источник "Страны" в правительстве, промежуток почти в полгода между законопроектом Шмыгаля и проектом Свириденко во многом связан с тем, что власти не знали, как быть с налогами с аренды жилья. В прошлые годы этот сегмент рынка недвижимости уже не раз пытались вытянуть из тени, но особого успеха это не имело. Хотя формально и сейчас, если вы сдаете внаем квартиру, с дохода нужно платить НДФЛ в размере 18%.

Но понятно, что тотальное налогообложение всех съемных квартир чревато их резким подорожанием (как минимум на сумму налога). Кроме того, многие владельцы недвижимости могут начнут придумывать разного рода схемы по уходу от налогов, что потребует огромных затрат на администрирование налога.

В итоге власти начали искать альтернативную схему для налогообложения съемного жилья.

Нардеп и глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк недавно анонсировала готовящиеся изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения жилого арендного бизнеса. Над ними уже работает Министерство развития общин и территорий.

По словам Шуляк, будет уменьшена налоговая нагрузка и упрощена легализация договоров об аренде. В частности, хотят снизить ставку налога с аренды жилья (до каких пределов, Шуляк не уточняет, но в профильной среде обсуждают ставку в размерах 5-10% от арендной платы). Для владельцев недвижимости, которые будут сдавать ее ВПЛ, налоги и вовсе обещают убрать, плюс полученный доход не нужно будет указывать в годовой декларации о доходах. Для самих переселенцев предусмотрена 100%-ная компенсация стоимости аренды. Но только в том случае, если речь идет о легальном съеме жилья.

В то же время Шуляк признает, что только лишь фискальными методами легализовать рынок аренды жилья сложно. Ставка в 5% или даже в 1% может не сработать, считает она. По мнению Шуляк, нужна комплексная государственная политика, в том числе строительство социального жилья, которое будет создавать на рынке конкуренцию, и всяческое поощрение легальных арендодателей.

Столичный риелтор Ирина Луханина говорит, что пока непонятно, чем все это закончится для рынка аренды. Многие хозяева и сами не против легализоваться (это дает возможность, в частности, требовать компенсации через суд, если арендаторы разгромят квартиру), но скорее всего будут закладывать в стоимость аренды новые налоги, даже если те будут невысокими. С учетом того, что съемное жилье и так дорожает (за последние полгода в Киеве было плюс 10-15% к ставкам из-за повышенного спроса), можно ожидать новой волны поднятия ставок.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что скорее всего для владельцев недвижимости готовят кнут и пряник: сначала предложат легализоваться под возможность платить по сниженной налоговой ставке. А те, кто не согласится выходить из тени по-хорошему, подпадут под действие нового закона о "налоге на OLX".