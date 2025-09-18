Экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко назвал сформированную в Украине экономическую модель "донорономикой".

Он пишет, что это "совершенно новый, полностью зависимый от внешней помощи, тип экономики".

"В чем суть донорономики?

- Дефицит бюджета более 20% ВВП покрывается не внутренним ресурсом, а внешними грантами и кредитами.

- Валютный курс и инфляция контролируются не рынком, а валютными интервенциями НБУ, профинансированными теми же донорами.

- Международные резервы — это не успех экспорта, а "подарок" от партнеров.

- Вместо институциональных изменений и отраслевых реформ власть делает ставку на меморандумы, встречи и фотоотчеты из Брюсселя и Вашингтона.

Если в обычной экономике главное — создавать добавленную стоимость, то в донорономике — сохранить доверие доноров и вовремя получить следующий транш.

Какими будут последствия этой модели — тема для отдельных исследований", - пишет Шевченко.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина не использует собственные доходы бюджета на невоенные нужды, а все поступления от налогов направляются исключительно на оборону. То, что тратится на гражданский сектор, страна получает на условиях льготных кредитов, отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2026 год и передал его в Верховную Раду. В документе указано, что дефицит бюджета ожидается до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составляет 2 трлн 79 млрд грн (около 66 млрд долларов по нынешнему курсу), что почти соответствует внутренним доходам.