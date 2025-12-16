Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетической инфраструктуре могут вынудить президента Владимира Зеленского к подписанию предлагаемого Вашингтоном мирного плана.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на мнение высокопоставленного европейского дипломата.

По его словам, "эта внутренняя уязвимость (коррупционный скандал с отставкой Ермака - Ред.), наряду с болезненными российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру, из-за которых Киев и другие города все дольше остаются в темноте и холоде, может сделать Зеленского более готовым к заключению сделки".

"Я действительно считаю, что они (Киев - Ред.) никогда не были так серьезны, как сейчас. И почему-то создается впечатление, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и всей внутренней неразберихой", - сказал дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что коррупционный скандал в Украине "совсем не помогает" переговорам о завершении войны.

Кто является бенефициаром раскрутки коррупционного скандала, мы разбирали в отдельном материале.