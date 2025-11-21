Президент Украины Владимир Зеленский может не пойти на второй президентский срок из-за низких рейтингов и коррупционного кризиса.

Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий в колонке для Politico под заголовком "Хромое президентство Зеленского".

"Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, когда обстоятельства позволят провести голосование", – говорится в публикации.

Как известно, Каратницкий является потомком украинских эмигрантов. В 1994-2004 годах он был президентом Freedom House и принято считаеть, что научный сотрудник сыграл важную роль в организации "оранжевой" революции 2004 года.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем.

О том, как повлияет коррупционный скандал на решение Зеленского о мирном плане мы писали в отдельном материале.