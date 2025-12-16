Во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца переводчица перевела английское слово "troops" (войска) как "трупы".

Видео с брифинга опубликовали телеграм-каналы.

"Можно ли представить себе, что "трупы" НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность на территории, где сейчас проходит замороженная линия фронта? Многих также интересует, возможно ли достижение перемирия до Рождества?" - спросила Зеленского переводчица во время брифинга с Мерцем.

Президент Украины обратил внимание на ошибку, остановил свою речь и исправил перевод.

Напомним, сегодня в Германии состоялся второй раунд украинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил Владимир Зеленский.

Зеленский уже заявил, что его переговоры с командой американского президента Дональда Трампа были продуктивными, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.

