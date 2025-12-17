Во Франции провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Заявляется, что 16 декабря следственные действия проходили на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а 17 декабря - у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению Пискуном этой недвижимости. Обыски проводили французские правоохранители по запросу ГБР, и в результате обысков правоохранители получили основания задержать экс-генпрокурора.

Причину обысков в Бюро не уточняют, но ранее СМИ сообщали, что они касаются дела бизнесмена Игоря Коломойского, связанного с событиями 2003 года: следователи считают, что Пискун получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката, которого, по версии следствия, заказал Коломойский.

По данным следствия, бизнесмен ради мести "заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Он нанял банду, которая избила юриста и нанесла ему ножевые ранения в жизненно важные органы. Но не добила его "по причинам, которые не зависели от воли членов банды".

Речь идет о покушении на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в Запорожье.

После открытия дела в 2005 году Коломойский покинул Украину. В Турции он дал показания по этому делу, встретившись со следователем из Украины. В конце 2005 года суд в Днепропетровской области закрыл дело против Коломойского с формулировкой "за отсутствием состава преступления".