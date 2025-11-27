Бывший деловой партнёр Коломойского и Боголюбова Алексей Мартынов обвинил их в попытке совершить "мятеж" и захватить власть, имея в виду, очевидно, коррупционный скандал с Миндичем.

Мартынов призвал осудить всех участников "мятежа" по статье УК "госизмена".

"Я четко увидел, насколько слаженно и синхронно действовал мой бывший партнер Коломойский в проваленной попытке захвата власти, организованной группой "проукраинских" политиков. У меня нет никаких сомнений, что мой другой бывший партнер Боголюбов исполнял роль коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже. Надеюсь, СБУ даст надлежащую правовую оценку этому фарсу. И очень надеюсь, что все "акторы" получат свои заслуженные приговоры по ст. 111 - государственная измена", - написал Мартынов, который находится сейчас в конфликте с Коломойским и с Боголюбовым.

Под "проукраинскими политиками" Мартынов, вероятно, понимает тех, кто активно раскручивал коррупционный скандал - оппозиционных нардепов, грантовые организации и близкие к ним издания.

Напомним, что в окружении Зеленского уверены, что Коломойский и Боголюбов причастны к организации коррупционного скандала вокруг Миндича.

Сам Коломойский этого не подтверждал, хотя в последнее время и начал открыто критиковать Зеленского, называя его "Наполеоном" и предрекая скорый его уход.

