Собрали все, что на данный момент известно о новом деле, по которому вручили подозрение Игорю Коломойскому.

Как заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко, речь идет о покушении на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в Запорожье.

Нацполиция уточнила, что нападение на адвоката произошло в августе 2003 года в центре Феодосии. Правоохранители еще тогда задержали исполнителей, а сейчас появились "неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика".

Отметим, что дело это старое, и сам Лещенко сообщал о нем в 2015 году, еще будучи народным депутатом.

По его словам, производство против Коломойского по поводу смерти Карпенко открыли в 2005 году. Адвокат, по словам Лещенко, "перешел дорогу Коломойскому на заводе "Днепроспецсталь"".

"Карпенко был вызван в офис Коломойского, где тот потребовал от юриста переиграть ситуацию с собранием акционеров на "Днепроспецстали", на что получил отказ. Через несколько недель было совершено покушение сперва на партнера Карпенко, а затем на самого юриста. Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутами и ножами.

Оказалось, что покушение организовал охранник Коломойского по фамилии Никитин, который не дожил до этого разоблачения – его нашли мертвым якобы в результате суицида, однако после эксгумации могилы на его теле нашли следы насилия – множество ножевых ранений", - сообщал нардеп.

Летом 2005 года (то есть, через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского завизировал тогдашний зампрокурора Виктор Шокин. Вел дело следователь Шолодько (в 2014 году погиб при защите Донецкого аэропорта), который добился в суде санкции на задержание Коломойского, но, по словам Лещенко, вскоре он отозвал ходатайство после приказа генпрокурора Святослава Пискуна (Лещенко утверждает, что Пискун получил за это от Коломойского 50 млн долларов, о чем экс-генпрокурор якобы лично сообщил олигарху Виктору Пинчуку, а тот дал показания об этом милиции).

После открытия дела в 2005 году Коломойский покинул Украину. В Турции он дал показания по этому делу, встретившись со следователем из Украины. В конце 2005 года суд в Днепропетровской области закрыл дело против Коломойского с формулировкой "за отсутствием состава преступления".