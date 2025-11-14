В Киеве провели опрос, чтобы выяснить, считают ли жители столицы, что президент Украины Владимир Зеленский был осведомлён о коррупции в своём окружении на предприятии "Энергоатом".

Большинство опрошенных уверены, что президент не мог этого не знать.

Одна девушка сказала, что не хочет "всё валить на него, потому что он не один принимает решения", и предложила выйти на протест.

Одна женщина удивилась, "что так мало наворовали". Напомним, сумма хищений, по версии следствия, 100 млн долл. Она говорит, что теперь надеется, что ее дети "уедут из страны навсегда".

Другая опрошенная подчеркнула контраст новости о коррупции с низким уровнем жизни граждан и отметила, что если бы все средства честно направлялись на армию, "уже 100 раз бы победили и забыли".

Также один из участников опроса отметил, что уровень борьбы с коррупцией во время правления Зеленского снизился.

Напомним, издание The New York Times пишет, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича бросает тень на имидж президента Украины внутри страны и на Западе.

Ранее сообщалось, что антикоррупционная активистка Мария Барабаш собирает завтра в полдень митинг на площади Независимости в Киеве из-за коррупционного скандала и ситуации в Покровске.