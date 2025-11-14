Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает причастность президента Владимира Зеленского к коррупционному скандалу вокруг близкого к нему бизнесмена Тимура Миндича.



Об этом глава ОП заявил в интервью изданию Politico.

По словам Ермака, Зеленский - "очень принципиальный человек" и "не коррумпирован", а наоборот "объявил борьбу" с коррупцией и допустил проведение "абсолютно свободных расследований", что доказало "независимость и эффективность" антикоррупционных ведомств.

Ермак заявил, что "некоторые политические силы используют" коррупционные расследования для дискредитации руководства Украины и что беспочвенные обвинения, разрушающие репутацию, "могут случиться с каждым". По его убеждению, "прежде чем судить людей, нужны суды и расследования".

Напомним, 12 ноября во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции впервые прозвучало имя Зеленского в связи с воровсвом денег на энергетической сфере. О нём говорили два фигуранта записей прослушки с Миндичем: сам бизнесмен и Герман Галущенко.

Обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз пишет, что коррупционный скандал со схемами воровства денег на энергетике и обороне с участием близкого к президенту Украины бизнесмена может привести к отставке главы государства.

