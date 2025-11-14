Скандал с близким к Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем уже привел к тяжелым последствиям для президента и Украины в целом.



Информация о тотальной коррупции в высших эшелонах власти оказывает деморализующее влияние на общество. Получается, что в то время как миллионы украинцев сидят без света, окружение Зеленского грабит предприятия энергетики. В то время как тысячи украинцев гибнут на фронте, в интересах ближайших друзей президента носят сумки с миллионами долларов, а часть денег даже передают в Москву. У уклонистов и дезертиров появляется еще один мощный мотив избегать отправки на фронт.



Также противники Зеленского уже потихоньку начинают поднимать тему отсутствия у президента, чье окружение погрязло в коррупции, морального права руководить воюющей страной и требовать от граждан идти в окопы или стойко переносить тяготы военного времени в тылу.



Но практический эффект от этих факторов проявится лишь со временем.



Однако есть еще одно последствие скандала: он может нанести удар по украинской власти уже в самое ближайшее время, так как рискует отразиться на финансировании со стороны Европы.



С ним, как мы уже писали, и до появления "пленок Миндича" были большие проблемы. После отказа США продолжать финансовую помощь Украине вся нагрузка свалилась на плечи Европы. На следующий год запрос Киева в деньгах составляет около 120 миллиардов долларов, включая как финансирование дефицита бюджета, так и бесплатные поставки оружия и его закупку у США.



Для испытывающего серьезные экономические трудности ЕС покрыть такую сумму непросто. Поэтому и рассматривается вопрос предоставления так называемого репарационного кредита в 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов, которыми должны погасить кредит, если Россия согласится их отдать в счет выплаты репараций Украине. А так как вероятность этого близка к нулю, то многие эксперты трактуют выдачу репарационного кредита фактически как конфискацию активов РФ. Поэтому Бельгия, где эти активы хранятся, выступает против - вместе со Словакией и Венгрией. Да и в других странах Европы много несогласных, которые указывают на то, что такой шаг может подорвать доверие международных инвесторов к евро и привести к конфискации европейских активов в РФ.



"Пленки Миндича", как уже пишут западные СМИ, дали дополнительный аргумент противникам выделения репарационного кредита и вообще продолжения финансирования Украины.



"Золотая иллюзия Украины рушится. Разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже ушла в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков - туда, где всё, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим иметь с этим ничего общего", - написал премьер Венгрии Виктор Орбан.



Также, как сообщают СМИ, во время недавнего обсуждения темы финансирования Украины министры финансов сразу нескольких стран ЕС вспоминали коррупционный скандал.



Позиция же основных европейских стран двоякая. С одной стороны, они дают понять, что дело Миндича не должно повлиять на поддержку Украины. С другой стороны, они поддерживают действия НАБУ, что само по себе придает дополнительный вес аргументам противникам выделения репарационного кредита и прочего финансирования: ведь о тотальном воровстве в Киеве говорят не российские власти (что можно было бы списать на пропаганду), а украинские антикорупционные органы, которые пользуются полной европейской поддержкой.



Поэтому даже для самых стойких сторонников Киева в Европе ситуация выглядит крайне неприятно и теоретически может побудить их к неким резким движениям в отношении Банковой. В том числе, например, поставить продолжение финансирования в прямую зависимость от перемен в украинской власти и государственной политике. И сейчас это для Зеленского, пожалуй, главная непосредственная угроза в связи с разворачивающимся коррупционным скандалом.