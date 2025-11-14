Венгрия и Словакия могут использовать коррупционный скандал в Украине как дополнительный аргумент для дальнейшего блокирования репарационного кредита Евросоюза, заявляя, что деньги могут быть украдены.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Будапешт и Братислава уже сейчас не дают гарантий Бельгии, основной держательнице российских активов, касательно юридических последствий. И даже в случае одобрения инициативы ее каждые шесть месяцев должны будут единогласно одобрять страны ЕС, как и другие санкции.

Также в случае одобрения решения некоторым правительствам ЕС, например, Германии, еще придётся получить гарантии для Бельгии у своих национальных парламентов. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Туманные перспективы конфискации активов РФ, вероятно, вынудят ЕС предоставить Киеву промежуточные кредиты. От репарационного кредита зависит и выделение МВФ следующих 8 млрд долл.

По данным Politico, Украина начнёт затягивать пояса с апреля, если не будет новых денежных вливаний ни от ЕС, ни от МВФ. Сначала будут использованы средства, зарезервированные на следующий год, такие как выплата дивидендов в бюджет государственными банками. Затем Киев начнёт задерживать финансирование регионов и восстановительных работ. Крайней мерой станет задержка выплаты зарплат госслужащим, врачам, пенсионерам и военным.

Напомним, Европейский Союз отложил решение об использовании замороженных активов Центробанка России до декабря. Это произошло после того, как Бельгия потребовала дополнительных гарантий, что не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд долларов.

Между тем Европа продолжает предоставлять Украине финансирование, несмотря на осуждение коррупционного скандала в "Энергоатоме".