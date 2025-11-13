Коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем является "крайне прискорбным", к нему нужно серьезно отнестись.

Об этом сказала верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи министров стран G7, ее слова приводит Reuters.

"Они действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа должны идти на передовую. Я думаю, очень важно, чтобы они действительно приступили к этому как можно скорее и отнеслись к этому очень серьезно", - сказала дипломат.

Несмотря на дело Миндича и негативную реакцию на него в Брюсселе, Европа впервые за долгое время внесла средства на программу закупки оружия для Украины PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, в переводе "список приоритетных требований Украины).

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о совместном выделении 500 миллионов долларов в рамках этой инициативы, сообщается на сайте НАТО.

В связи с этим премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа передает деньги "военной мафии" Владимира Зеленского, и призвал прекратить финансовую помощь воюющей стране.

"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", – написал в Фейсбуке венгерский премьер.

На публикацию отреагировал в Х спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", - написал он.

Вероятно, Тихий имел в виду недавний скандал в Венгрии касательно дачи Орбана, где, как выяснили журналисты, есть зоопарк с экзотическими животными.

Напомним, что с августа сумма взносов по программе PURL держалась на уровне 2 миллиардов евро, которые были внесены на старте инициативы. В конце октября Финляндия внесла еще 100 миллионов евро.

Издание Politico пишет, что коррупционный скандал вокруг близкого к Зеленскому бизнесмена может затруднить для Украины получение финансирования от Евросоюза.