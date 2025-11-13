Коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем может стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По информации издания, вчера во время заседания ЕС, где обсуждалось финансирование Украины в ближайшие два года, несколько министров финансов неоднократно упоминали этот дело.

"Юридические сложности использования замороженных российских активов теперь усугубляются подозрениями относительно того, как могут быть использованы эти деньги", - пишет газета.

Подчеркивается, что в последнем докладе Еврокомиссии указывалось на "недостаточный прогресс" Украины в борьбе с коррупцией.

"Расследование в Киеве, которое уже привело к отставке двух министров, лишь подтверждает, что такая ситуация может создавать препятствия процессу присоединения Украины к ЕС", - говорится в статье.

Издание отмечает, что эта история "ставит ЕС в неловкое положение".

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала коррупционный скандал с Миндичем "крайне прискорбным", однако Европа впервые за долгое время внесла средства в программу закупки оружия для Украины PURL.



Между тем издание Politico пишет, что дело Миндича может затруднить Украине получение финансирования от Евросоюза.