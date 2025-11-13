В сегодняшних санкциях СНБО, утвержденных президентом Украины Владимиром Зеленским против фигуранта дела "Энергоатома" Тимура Миндича, обращает на себя внимание его гражданство. В санкционном списке Миндич обозначен как гражданин Израиля.

В то же время вчера спикер Государственной погранслужбы Андрей Демченко официально сообщил, что Миндич покинул страну как отец трех несовершеннолетних детей, что дает ему право на отсрочку от мобилизации.

Очевидно, что такую отсрочку могут получить лишь граждане Украины. То есть Миндич в базах ГПСУ значится как украинец, а не израильтянин. В противном случае его выпустили бы за границу вне зависимости от количества детей. Но в документе о санкциях СНБО, повторимся, его обозначили как гражданина Израиля. Почему?

Можно предположить, что введенные против Миндича санкции привязаны к его израильскому паспорту, но не к украинскому. Теоретически это создает лазейки для обхода ограничений.

Кроме того, если Миндича в Украине начнут рассматривать как негражданина, процесс его экстрадиции может резко усложниться. Но для этого нужно подтвердить, что Зеленский лишил его гражданства Украины. А этого пока не сделано, хотя и не исключено, такой указ скоро выйдет.

Между тем "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщает, что Миндича действительно могут лишить гражданства. По данным издания, этот вопрос уже изучают юристы.

Кроме Миндича из Украины выехал другой фигурант дела Александр Цукерман. Он отверг обвинения НАБУ и САП в коррупции и заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время".

Также территорию страны покинул член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь, который является еще одним из фигурантов "плёнок Миндича".