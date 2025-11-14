Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича бросает тень на имидж президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, расследование против его ближайшего окружения угрожает поддержке президента как внутри страны, так и за рубежом.

"Эти разоблачения стали для господина Зеленского разительным поворотом событий. Когда-то он создавал себе имидж лидера, который сделает украинскую политику более открытой, избавившись от богатых инсайдеров, известных как олигархи. Теперь, спустя почти семь лет после последних выборов, и поскольку из-за войны новых выборов не предвидится, многие украинцы считают, что он действует в узком, замкнутом кругу, и не подчиняется правилам", - говорится в статье.

Напомним, обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз пишет, что коррупционный скандал со схемами воровства денег на энергетике и обороне с участием близкого к президенту Украины бизнесмена может привести к отставке Зеленского.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает причастность главы государства к преступлениям Миндича.

Как дело о коррупции в "Энергоатоме" может сказаться на отношениях Зеленского с Западом, мы разобрали в отдельном материале.