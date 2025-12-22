Сергей Лещенко и Михаил Подоляк после отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента были переназначены с должностей его советников в советники Офиса президента.

Об этом сообщил сам Лещенко в эфире телеканала "Рада".

О судьбе других советников Ермака он не рассказал, но заметил, что существенных изменений в работе Офиса президента не произошло.

"Действительно, когда меняется руководство... то есть ушел глава Офиса - уходят и его советники. Сейчас нет главы Офиса. Я и Михаил Подоляк были переназначены на должности советников Офиса президента. Этому решению уже неделя. Особенных изменений это не потянуло за собой. Президент сказал, что сейчас он сосредоточен на переговорах, поэтому вопрос кадровых назначений не является приоритетным. В моём функционале ничего не изменилось. Особенных изменений в работе Офиса не произошло", - сказал Лещенко.

Сегодня мы сообщали, что все штатные и внештатные советники и помощники Ермака были уволены вместе с ним.

Напомним, сам Ермак был отправлен в отставку 28 ноября после обысков НАБУ.