В связи с отставкой Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента были уволены его штатные и внештатные советники и помощники. В их число входили Сергей Лещенко и Михаил Подоляк.

Об этом сообщила Банковая в ответ на запрос информационного агентства "Украинские новости".

"В связи с увольнением главы Офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) главы Офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей", – говорится в ответе Банковой.

Упомянутые лица были уволены в соответствии с частью 3 статьи 92 закона "О государственной службе", по которой трудовые отношения с работником прекращаются в день прекращения полномочий лица, чьим работником он был назначен.

Перечень уволенных в Офисе президента не предоставили. Из публичных заявлений Офиса президента известно, что по состоянию на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников. Штатные советники: Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные: Сергей Лещенко, Дарья Заривная (уволилась летом), Михаил Подоляк, Элина Эльянова и Александр Роднянский.

При этом Подоляк уже после отставки Ермака продолжал давать комментарии от лица Офиса президента, в частности, по поводу выборов.

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.