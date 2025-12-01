Услышав просьбу написать заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента, Андрей Ермак устроил Владимиру Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Ермак до последнего не верил, что первый (Зеленский) его снимет. Еще и так, поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул", – сказал изданию человек из близкого окружения Ермака.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что "разрыв был ужасным", но "президент в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял, как Кай после Снежной королевы".

По данным "Украинской правды", у высокопоставленных чиновников из числа противников экс-главы Офиса президента был отдельный "революционный чат", в котором они планировали отставку Ермака. И когда дело всё-таки дошло до этого, за него никто не вступился, даже люди, получившие благодаря ему должности.

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.

В своих публичных комментариях после отставки он дал понять, что сильно обижен, и пообещал уйти на фронт.

